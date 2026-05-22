Rizek elogia anúncio da Inglaterra e cita Seleção Brasileira: 'Trocaria'
Equipe inglesa revelou os convocados para a Copa do Mundo de 2026
Os convocados da seleção da Inglaterra, para a Copa do Mundo de 2026, foram anunciados na tarde desta sexta-feira (22). Assim como a França, a equipe inglesa optou por realizar um vídeo promocional, ao som de "The Beatles", para divulgar os selecionados pelo treinador Thomas Tuchel. Diante do cenário, o jornalista André Rizek elogiou o formato e citou a festa da convocação da Seleção Brasileira.
Na última segunda-feira (18), o treinador Carlo Ancelotti divulgou a lista de convocados do Brasil para o Mundial deste ano. O feito aconteceu por meio de uma festa realizada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Em uma publicação nas redes sociais, André Rizek elogiou o formato adotado pela Inglaterra na divulgação dos convocados. O comunicador ainda chegou a afirmar que trocaria a festa da última segunda-feira (18), por um vídeo do Zeca Pagodinho anunciando os selecionados para a Copa do Mundo de 2026.
— Pelo amor dos Beatles! Que coisa sensacional! Eu trocaria aquela festa toda por um vídeo do Zeca Pagodinho anunciando os nossos 26! — publicou André Rizek.
Convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo
A seleção da Inglaterra anunciou nesta sexta-feira os 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A lista divulgada pelo técnico Thomas Tuchel chamou mais atenção pelas ausências de jogadores relevantes do que propriamente pelos escolhidos para disputar a Copa do Mundo.
Goleiros
Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Man City);
Defensores
Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Man City), Marc Guehi (Man City), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (Man City), Djed Spence (Tottenham) e Tino Livramento (Newcastle);
Meio-campistas
Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Man Utd), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal);
Atacantes
Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal).
