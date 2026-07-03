logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Messi liga alerta da Argentina após classificação dramática na Copa do Mundo

Camisa 10 é decisivo com gol e assistência contra Cabo Verde

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 22:17
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi coloca a mão no peito durante o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo
Lionel Messi coloca a mão no peito durante o jogo entre Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Líder e capitão da Argentina, Lionel Messi ligou o alerta do elenco após a classificação sobre Cabo Verde na Copa do Mundo. Apesar do triunfo por 3 a 2 na prorrogação, o camisa 10 ressaltou que a Albiceleste precisa corrigir os erros para a sequência da competição.

  • Messi se prepara para cobrança de escanteio na vitória da Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo

    Fifa muda decisão sobre Messi e deixa jogador mais longe de recorde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 minutos
  • Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    No sufoco, Argentina vence Cabo Verde em jogo dramático e avança na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    - Muito difícil. Vimos o que eles fizeram contra Espanha, Uruguai... Fizemos o mais difícil, que era encontrar o primeiro gol. Demoramos para encontrar nosso jogo. Perdemos a bola, fomos colocados para trás não pressionamos bem. Eles nos machucaram com suas armas. Sabíamos que seria difícil. Isso é mata-mata, ninguém te dá nada de graça. Essa Copa mostra que todas as partidas serão difíceis. Temos que estar sempre buscando o resultado. O importante é descansar e tirar coisas positivas do jogo, mas também corrigir as coisas erradas, porque foram muitas coisas erradas que fizemos.

    Na sequência, Messi citou outros pontos negativos da Argentina na vitória sofrida sobre Cabo Verde, na segunda fase da Copa do Mundo. E o artilheiro do Mundial valorizou a importância da bola parada, que foi responsável por dois gols da Albiceleste no duelo.

    continua após a publicidade
  • Bubista, técnico de Cabo verde

    'Dignifica nosso país': técnico de Cabo Verde exalta seleção após campanha na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Vozinha consolando jogadores de Cabo Verde após eliminação na Copa do Mundo

    Fim do sonho: Cabo Verde é eliminada, mas constrói linda história na Copa

    Copa do Mundo
    Há 14 minutos
  • Arbitragem de Argentina x Cabo Verde

    Brasileiros reagem à arbitragem de Argentina x Cabo Verde: 'Que piada'

    Fora de Campo
    Há 57 minutos

    • - Creio que não conseguimos pressioná-los bem, estávamos com as linhas distantes, espaçados e descoordenados. Eles sempre tinham um a mais na marcação. Mas a gente compete e vai competir até o último minuto. Tivemos a importância da bola parada, que a gente não vinha convertendo. Temos bons cabeceadores. Não só Cuti, mas Lisandro (Martínez), Mac Allister. E hoje pudemos aproveitar e estar forte nesse quesito.

    Com a classificação sobre Cabo Verde, a Argentina encara o Egito nas oitavas de final, na terça-feira (8), às 13h (de Brasília).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Torcida do Cabo Verde reunida em bar do Rio de Janeiro

    Copa do Mundo 2026

    Derrota para a Argentina não apaga o orgulho da torcida de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Há 59 minutos
    Jogadores de Cabo Verde e Argentina se cumprimentando a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Cabo Verde surpreende internautas: 'Melhor jogo'

    Há 1 hora
    Jogadores da Argentina durante a partida contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Messi com o obraço erguido comemorando

    Copa do Mundo 2026

    Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa? Veja data e horário

    Há 1 hora
    Messi se prepara para cobrança de escanteio na vitória da Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Fifa muda decisão sobre Messi e deixa jogador mais longe de recorde na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Lopes cabral abraço namorada (reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Cabo Verde: quem é a mulher com quem Lopes Cabral comemorou gol?

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    O zagueiro argentino número 6, Lisandro Martínez, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde

    Quem a Argentina pega nas oitavas de final da Copa do Mundo?

    Jogadores da Argentina abraçam Messi após gol do camisa 10 contra Cabo Verde na Copa do Mundo

    No sufoco, Argentina vence Cabo Verde em jogo dramático e avança na Copa do Mundo

    Sidny Cabral comemora gol contra a Argentina

    Quem é Sidny Cabral? Autor de golaço de Cabo Verde já 'ignorou' Messi

    O zagueiro número 13 de Cabo Verde, Sidney Lopes Cabral, comemora com seus companheiros o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Estádio de Miami

    Golaço em Argentina x Cabo Verde choca torcedores: 'Histórico'

    Tempestade Seleção Brasileira nos EUA

    Alerta de tempestade atinge região onde Brasil está concentrado nos EUA

    Mac Allister e Pico em dividida durante Argentina e Cabo Verde na Copa do Mundo

    Possível pênalti para Argentina contra Cabo Verde agita web: 'Não vai'

    Gianni Infantino, presidente da FIFA, discursa na Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

    Fifa toma decisão sobre alteração do horário de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

    Messi e Vozinha no duelo entre Argentina e Cabo Verde

    Atitude de Messi com Vozinha causa revolta: 'Pura sacanagem'

    Deroy Duarte comemorando contra a Argentina

    Gol de Cabo Verde contra Argentina enlouquece torcedores: 'Claramente'