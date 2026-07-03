Messi liga alerta da Argentina após classificação dramática na Copa do Mundo
Camisa 10 é decisivo com gol e assistência contra Cabo Verde
Líder e capitão da Argentina, Lionel Messi ligou o alerta do elenco após a classificação sobre Cabo Verde na Copa do Mundo. Apesar do triunfo por 3 a 2 na prorrogação, o camisa 10 ressaltou que a Albiceleste precisa corrigir os erros para a sequência da competição.
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- Muito difícil. Vimos o que eles fizeram contra Espanha, Uruguai... Fizemos o mais difícil, que era encontrar o primeiro gol. Demoramos para encontrar nosso jogo. Perdemos a bola, fomos colocados para trás não pressionamos bem. Eles nos machucaram com suas armas. Sabíamos que seria difícil. Isso é mata-mata, ninguém te dá nada de graça. Essa Copa mostra que todas as partidas serão difíceis. Temos que estar sempre buscando o resultado. O importante é descansar e tirar coisas positivas do jogo, mas também corrigir as coisas erradas, porque foram muitas coisas erradas que fizemos.
Na sequência, Messi citou outros pontos negativos da Argentina na vitória sofrida sobre Cabo Verde, na segunda fase da Copa do Mundo. E o artilheiro do Mundial valorizou a importância da bola parada, que foi responsável por dois gols da Albiceleste no duelo.
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- Creio que não conseguimos pressioná-los bem, estávamos com as linhas distantes, espaçados e descoordenados. Eles sempre tinham um a mais na marcação. Mas a gente compete e vai competir até o último minuto. Tivemos a importância da bola parada, que a gente não vinha convertendo. Temos bons cabeceadores. Não só Cuti, mas Lisandro (Martínez), Mac Allister. E hoje pudemos aproveitar e estar forte nesse quesito.
Com a classificação sobre Cabo Verde, a Argentina encara o Egito nas oitavas de final, na terça-feira (8), às 13h (de Brasília).
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