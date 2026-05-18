Nesta segunda-feira (18), acompanhe a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, AO VIVO no Lance!TV, direto do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A transmissão contará com entradas ao vivo, trazendo o clima da expectativa para o anúncio da lista final do Brasil para o Mundial.

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Acompanhe o clima em tempo real:

14h35: Confira as apostas do Lance! para a convocação da Seleção Brasileira ➡️ Lance! prevê os 26 convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo

14h22: Está chegando a hora! O palco da convocação, no Museu do Amanhã, está pronto.

Palco da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

14h17: Afinal, Neymar estará na lista de Ancelotti ou não? Leia no Lance!: ➡️ Seis motivos para o craque estar ou não na lista de Ancelotti

14h10: Olha ele aí!

Mascote da Seleção Brasileira antes da convocação (Foto: Fernanda Gondim/ Lance!)

14h06: Nos arredores do Museu do Amanhã, Edilson comanda o pagode com Dudu Nobre!

Roda de pagode nos arredores do Museu do Amanhã, antes da convocação de Ancelotti (Foto: Fernanda Gondim/ Lance!)

14h03: É clima de Copa do Mundo!

Mascote com a taça da Copa do Mundo (Foto: Fernanda Gondim/ Lance!)

13h55: Os sósias dos craques já estão nos arredores do Museu do Amanhã: Vini Jr., Lucas Paquetá e Neymar.

Sósias de Vini Jr., Paquetá e Neymar na espera pela convocação de Ancelotti (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

13h50: Lance! já presente no Museu do Amanhã para acompanhar a convocação da Seleção Brasileira.

Convocação será feita no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (Foto: Márcio Iannacca/ Lance!)

Embora a bola só role oficialmente em junho, a jornada brasileira ganha tração bem antes do desembarque na América do Norte. O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista oficial dos 26 convocados no dia 18 de maio. Na semana seguinte ao anúncio, os atletas se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, para cinco dias de treinamentos intensivos. Esse primeiro ciclo de preparação em solo nacional será coroado com um amistoso de despedida contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã.

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No dia 1º de junho, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos, onde fixará sua base de treinamento na cidade de Nova Jersey. Antes da grande estreia, o elenco de Ancelotti terá um último e crucial teste: um amistoso preparatório contra o Egito, agendado para o dia 6 de junho, na cidade de Cleveland. Será o ajuste final da máquina brasileira antes que o mundo pare para assistir ao espetáculo.

Bruno Guimarães jogando pela Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Agenda do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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