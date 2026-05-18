AO VIVO: Ancelotti faz convocação da Seleção Brasileira para a Copa; assista à live do LanceTV!
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Nesta segunda-feira (18), acompanhe a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, AO VIVO no Lance!TV, direto do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A transmissão contará com entradas ao vivo, trazendo o clima da expectativa para o anúncio da lista final do Brasil para o Mundial.
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Acompanhe o clima em tempo real:
14h35: Confira as apostas do Lance! para a convocação da Seleção Brasileira ➡️ Lance! prevê os 26 convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo
14h22: Está chegando a hora! O palco da convocação, no Museu do Amanhã, está pronto.
14h17: Afinal, Neymar estará na lista de Ancelotti ou não? Leia no Lance!: ➡️ Seis motivos para o craque estar ou não na lista de Ancelotti
14h10: Olha ele aí!
14h06: Nos arredores do Museu do Amanhã, Edilson comanda o pagode com Dudu Nobre!
14h03: É clima de Copa do Mundo!
13h55: Os sósias dos craques já estão nos arredores do Museu do Amanhã: Vini Jr., Lucas Paquetá e Neymar.
13h50: Lance! já presente no Museu do Amanhã para acompanhar a convocação da Seleção Brasileira.
Embora a bola só role oficialmente em junho, a jornada brasileira ganha tração bem antes do desembarque na América do Norte. O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista oficial dos 26 convocados no dia 18 de maio. Na semana seguinte ao anúncio, os atletas se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, para cinco dias de treinamentos intensivos. Esse primeiro ciclo de preparação em solo nacional será coroado com um amistoso de despedida contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã.
No dia 1º de junho, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos, onde fixará sua base de treinamento na cidade de Nova Jersey. Antes da grande estreia, o elenco de Ancelotti terá um último e crucial teste: um amistoso preparatório contra o Egito, agendado para o dia 6 de junho, na cidade de Cleveland. Será o ajuste final da máquina brasileira antes que o mundo pare para assistir ao espetáculo.
Agenda do Brasil na fase de grupos:
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
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