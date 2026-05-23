Jornalista dispara contra arbitragem em Flamengo x Palmeiras: 'Histórico'

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0, neste sábado (23), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jornalista Renato Maurício Prado disparou contra a arbitragem do confronto. Para ele, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda errou no lance da expulsão de Jorge Carrascal.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Paulinho em Flamengo x Palmeiras chama atenção: 'Sempre'

A polêmica apontada pelo comunicador aconteceu ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o camisa 15 acertou a sola da chuteira no rosto do zagueiro Murilo. A arbitragem não hesitou em aplicar o cartão vermelho direto.

➡️ Ex-jogador critica Rossi em Flamengo x Palmeiras: 'Poderia'

Ao analisar o lance, Renato Maurício Prado detonou a decisão de Davi de Oliveira Lacerda. O comunicador destacou que a punição certa seria um cartão amarelo. Ele ainda insiniou um suposto favorecimento ao alviverde.

continua após a publicidade

— Que jogo. Que estupidez do Carrascal. Que juiz canalha. Independentemente da estupidez do Carrascal, de colocar os pés nas alturas, onde se sabia que o árbitro tinha um histórico longo de simpatia com o Palmeiras. Ele deu o que o árbitro estava doido para fazer — iniciou o jornalista antes de completar.

— Muitos outros árbitros dariam apenas amarelo nesse lance. Sabe por quê? Embora o Carrascal tenha levantado o pé, ele toca na bola, e o Murilo abaixa a cabeça. Ao descer o pé, a chuteira raspa no jogador do Palmeiras; acho que pegou só no ombro. Qualquer juiz que não tivesse essa disposição de ajudar o Palmeiras não teria dado esse vermelho. Não quis nem ir ao VAR — concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.