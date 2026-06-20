Jornalista critica Brasil após vitória sobre o Haiti: 'Falhou' Para Gian Oddi, seleção deveria ter feito mais gols

Se cumpriu com a obrigação e conquistou, diante da frágil seleção do Haiti, a primeira vitória na Copa do Mundo, o Brasil falhou no placar (3 a 0). Pelo menos essa foi a opinião do jornalista Gian Oddi, da ESPN, durante o programa Linha de Passe, logo após a partida na Filadélfia.

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- São dois copos distintos. Foi um primeiro tempo muito bom. 'Ah, mas você não vai ganhar da França ou da Espanha jogando contra o Haiti'. Temos vários exemplos de seleções favoritas que acabaram tropeçando contra seleções muito frágeis. No primeiro tempo o Brasil fez tudo o que precisava, poderia ter feito mais, com as chances perdidas. Dentro do que dava pra fazer, o Brasil foi bem - comentou o jornalista.

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Gols do Brasil no primeiro tempo

De fato, além dos gols de Matheus Cunha (2) e Vini Jr., a seleção, que vinha de empate (1 a 1 com o Marrocos) poderia ter ampliado. Na melhor das chances, Raphinha, que no final do segundo tempo saiu lesionado, desperdiçou, sozinho com o goleiro.



Sobre o segundo tempo, Oddi criticou o fato de a seleção não ter ampliado o placar.

- Se foi uma escolha tática, chamar o Haiti, não deu muito certo, porque o Brasil sofreu mais do que criou no segundo tempo. Contra o Haiti você esperava sofrer menos. O primeiro tempo foi muito bom, mas não gostei do segundo. Você tinha que exigir mais intensidade no segundo tempo, porque o saldo de gols era importante para ficar em primeiro tempo na chave. Tivemos a chance de fazer 6 a 0, 7 a 0 e ficar em primeiro. 3 a 0 no Haiti o Marrocos pode fazer isso tranquilamente (na última rodada). O Brasil falhou também por isso, era preciso fazer mais gols e encaminhar a primeira colocação, que, olhando para a frente, traria mais tranquilidade nas fases de mata-mata - opinou o apresentador da ESPN.



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Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Brasil enfrenta, na quarta-feira, às 19h (de Brasília), a Escócia, em Miami.

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