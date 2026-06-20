Vitória do Brasil muda humor de Ancelotti, que elogia desempenho contra o Haiti Brasil vence Haiti por 3 a 0, com gols de Matheus Cunha (2) e Vini Jr

Ficou na lembrança do torcedor a impaciência de Carlo Ancelotti após o empate amargo do Brasil contra o Marrocos, na 1ª rodada da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, porém, o clima foi outro. Com um semblante mais amistoso, o técnico da Seleção Brasileira elogiou o desempenho da equipe na vitória por 3 a 0 contra o Haiti, no Philadelphia Stadium.

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- O time jogou melhor a primeira parte, com mais qualidade no jogo, com mais intensidade, acertamos na frente, melhoramos. Mas ainda temos que melhorar no próximo jogo. Dois gols que acabaram anulados por impedimento, foi por pouco. A equipe jogou bem.

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Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Após vencer o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para encarar a Escócia pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta os escoceses de olho na liderança do Grupo C.

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Análise: Cunha transforma confiança de Ancelotti em gols na Copa

O confronto acontece em Miami e pode ser decisivo para a definição das posições do Grupo C. Os brasileiros ficam de olho no resultado de Marrocos e Haiti. Após o empate na primeira rodada entre os dois e a vitória de ambos na segunda rodada, os dois travam um duelo pela ponta da chave.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a vitória convincente sobre os haitianos e terá pela frente uma seleção escocesa que também segue viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final. O duelo será realizado simultaneamente à partida entre Marrocos e Haiti, que fecha a participação das equipes do grupo na primeira fase do Mundial.