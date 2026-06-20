logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vitória do Brasil muda humor de Ancelotti, que elogia desempenho contra o Haiti

Brasil vence Haiti por 3 a 0, com gols de Matheus Cunha (2) e Vini Jr

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 00:03
Favorite o Lance! no Google
Ancelotti concede entrevista à CazéTV
Ancelotti em entrevista à CazéTV (Foto: Reprodução/CazéTV)

Ficou na lembrança do torcedor a impaciência de Carlo Ancelotti após o empate amargo do Brasil contra o Marrocos, na 1ª rodada da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, porém, o clima foi outro. Com um semblante mais amistoso, o técnico da Seleção Brasileira elogiou o desempenho da equipe na vitória por 3 a 0 contra o Haiti, no Philadelphia Stadium.

continua após a publicidade
  • Ítalo Ferreira e Matheus Cunha

    Surfista? Ítalo Ferreira mandou recado a Matheus Cunha antes de Brasil x Haiti

    Fora de Campo
    Há 19 minutos
  • Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    Qual time do coração de Matheus Cunha, destaque de Brasil x Haiti?

    Fora de Campo
    Há 58 minutos
  • Lance!

    Atitude de Ancelotti antes de Brasil x Haiti vira assunto: ‘Agora vai’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • - O time jogou melhor a primeira parte, com mais qualidade no jogo, com mais intensidade, acertamos na frente, melhoramos. Mas ainda temos que melhorar no próximo jogo. Dois gols que acabaram anulados por impedimento, foi por pouco. A equipe jogou bem.

    📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do Brasil na Copa do Mundo

    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti
    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

    Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

    Após vencer o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para encarar a Escócia pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta os escoceses de olho na liderança do Grupo C.

    continua após a publicidade

    Análise: Cunha transforma confiança de Ancelotti em gols na Copa

    O confronto acontece em Miami e pode ser decisivo para a definição das posições do Grupo C. Os brasileiros ficam de olho no resultado de Marrocos Haiti. Após o empate na primeira rodada entre os dois e a vitória de ambos na segunda rodada, os dois travam um duelo pela ponta da chave.

    A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a vitória convincente sobre os haitianos e terá pela frente uma seleção escocesa que também segue viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final. O duelo será realizado simultaneamente à partida entre Marrocos Haiti, que fecha a participação das equipes do grupo na primeira fase do Mundial.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Casimiro falou após o jogo contra o Haiti na Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraCasemiro avalia desempenho do Brasil contra Haiti e fala sobre ansiedade do timeHá 1 minuto
    Seleção BrasileiraPaquetá aponta chave do Brasil para primeira vitória na Copa do Mundo: 'Foco na qualidade'Há 4 minutos
    Fora de CampoQual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?Há 6 minutos
    Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Seleção BrasileiraBrasil e Marrocos: entenda os critérios de desempate da Copa do MundoHá 8 minutos
    Endrick em Brasil x Haiti (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Fora de CampoEndrick vira assunto após Brasil x Haiti: 'Ficou claro'Há 12 minutos
    Galvão Bueno no programa "Galvão e Amigos
    Fora de CampoGalvão Bueno se irrita na reta final de Brasil x Haiti: 'Não era'Há 23 minutos

    Mais LANCE!

    Vini Jr supera Ronaldinho Gaúcho com gol e assistência na vitória do Brasil sobre o Haiti
    Denilson criticou jogador do Brasil contra o Haiti (Foto: Reprodução)
    Denílson critica jogador do Brasil contra o Haiti: 'Esperava mais'
    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
    O que o Brasil precisa para garantir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo
    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
    Dê suas notas: Brasil derrota o Haiti, com gols de Matheus Cunha (2) e Vini Jr.
    Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Análise: Cunha transforma confiança de Ancelotti em gols na Copa
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Veja data e horário
    Matheus Cunha comemora gol durante Brasil x Haiti pela Copa do Mundo
    Brasil joga para o gasto, bate o Haiti e encaminha vaga na Copa do Mundo
    Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Qual time do coração de Matheus Cunha, destaque de Brasil x Haiti?
    Rayan e Endrick entram para lista histórica da Seleção Brasileira em Copas do Mundo
    Atitude de Ancelotti antes de Brasil x Haiti vira assunto: 'Agora vai'
    Matheus Cunha ,marcou dois gols no primeiro tempo de Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Atuação de Matheus Cunha contra o Haiti agita as redes: 'Está acontecendo'
    Comemoração de Vini Jr durante o terceiro gol na partida entre Brasil x Haiti viraliza. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Gol de Vini Jr viraliza e torcedores apontam: 'Foi para a Virgínia'
    Raphinha em ação durante Brasil x Haiti
    Preocupa? Raphinha é substituído com dores no 1º tempo de Brasil x Haiti