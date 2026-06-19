Endrick vira assunto após Brasil x Haiti: 'Ficou claro' Atacante entrou no segundo tempo da vitória brasileira

Endrick entrou em campo durante a partida entre Brasil e Haiti, na noite desta sexta-feira (19), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Depois do duelo, o nome do atacante ficou em alta nas redes sociais.

continua após a publicidade

Se a concorrência não era fácil para Endrick antes do duelo entre Brasil e Haiti, agora a situação ficou ainda pior. Matheus Cunha, centroavante titular no segundo jogo, fez dois dos três gols da vitória da Seleção Brasileira.

➡️Denílson critica jogador do Brasil contra o Haiti: 'Esperava mais'

Nas redes sociais, a atuação de Endrick no duelo entre Brasil e Haiti repercutiu muito entre torcedores. Com poucos minutos, o jovem fez um gol, que foi milimetricamente anulado por impedimento. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Veja comentários sobre Endrick após Brasil x Haiti

fim de jogo e agora mais do nunca ficou claro que a presença do endrick nessa copa é mais que necessária bbpic.twitter.com/uMVVAvNXcd — ͏ ؘ (@jlhoonrckstar) June 20, 2026

Ficou bem claro como o time mudou com a saída do pseudo jogador Raphinha, a entrada do Rayan e Endrick. Brasil tem time, só falta saber montar 🤷🏻‍♀️ — ana (@annaligori) June 20, 2026

Ficou claro que contra a Escócia tem que ser Endrick titular e Raphinha banco. — José Pinna (@_poiZe) June 20, 2026

E O Endrick hein! Entrou ovacionado fez o gol (tava impedido td bem) e mostrou q pode resolver! Tem estrela!✨️🇧🇷 #SeleçãoBrasileira #Endrick — Vi Oliveira (@_violiver) June 20, 2026

Como foi o jogo

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo-central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades, e fechou o primeiro tempo vencedo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou em Brasil x Haiti e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.

🔥 Aposte em gols de Endrick, Brasil e Haiti na Copa do Mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.