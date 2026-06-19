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Endrick vira assunto após Brasil x Haiti: 'Ficou claro'

Atacante entrou no segundo tempo da vitória brasileira

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 23:53
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Endrick em Brasil x Haiti (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
Endrick em Brasil x Haiti (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

Endrick entrou em campo durante a partida entre Brasil e Haiti, na noite desta sexta-feira (19), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Depois do duelo, o nome do atacante ficou em alta nas redes sociais.

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    • Se a concorrência não era fácil para Endrick antes do duelo entre Brasil e Haiti, agora a situação ficou ainda pior. Matheus Cunha, centroavante titular no segundo jogo, fez dois dos três gols da vitória da Seleção Brasileira.

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    Nas redes sociais, a atuação de Endrick no duelo entre Brasil e Haiti repercutiu muito entre torcedores. Com poucos minutos, o jovem fez um gol, que foi milimetricamente anulado por impedimento. Veja os comentários abaixo:

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    Veja comentários sobre Endrick após Brasil x Haiti

    Como foi o jogo

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

    Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo-central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades, e fechou o primeiro tempo vencedo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou em Brasil x Haiti e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.

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