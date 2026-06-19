Denílson critica jogador do Brasil contra o Haiti: 'Esperava mais' Seleção Brasileira venceu por 3 a 0 e encaminhou vaga para a próxima fase

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (19), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Na transmissão da Globo, Denílson criticou a atuação de Rayan, que entrou ainda no primeiro tempo.

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- O Rayan, que entrou no lugar do Raphinha, eu esperava mais, uma intensidade maior, que ele entrasse melhor. O Martinelli, por exemplo, entrou bem - criitou Denílson.

Matheus Cunha (2x) e Vini Jr marcaram para a Seleção. Agora, o time de Carlo Ancelotti encara a Escócia na próxima quarta-feira (26), em Miami, para tentar assegurar a liderança da chave.

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Raphinha saiu lesionado em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Como foi o jogo entre Brasil e Haiti

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo-central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades, e fechou o primeiro tempo vencedo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

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Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.