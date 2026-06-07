Jornalista compara Igor Thiago com Pedro, do Flamengo: 'Ele faria'

A atuação de Igor Thiago no amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito gerou críticas após o atacante desperdiçar oportunidades claras de gol. Durante análise da partida, o jornalista Danilo Lavieri comparou o centroavante ao atacante Pedro e destacou a importância da eficiência ofensiva às vésperas da Copa do Mundo.

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Segundo Lavieri, os lances perdidos por Igor Thiago foram oportunidades que, em sua visão, Pedro teria convertido com mais naturalidade. O comentarista também citou a entrada de Endrick, que marcou o gol da vitória brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, como exemplo da capacidade decisiva que um atacante precisa apresentar em torneios de alto nível.

— O Igor Thiago é atacante, camisa 9. Os dois gols que ele perdeu contra o Egito, eu vi o Pedro fazendo, na minha cabeça. O Pedro, do Flamengo, faria. Depois o Endrick entrou e fez gol. Atacante precisa ser assim — afirmou Danilo Lavieri.

O jornalista ainda alertou para os riscos de desperdiçar chances em uma competição como a Copa do Mundo. Para ele, erros como os cometidos pelo atacante podem custar caro em partidas decisivas.

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— Imagina se fosse um jogo de Copa do Mundo. Seria muito perigoso esses gols perdidos — completou.

A discussão acontece em um momento de definição da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Com a estreia do Brasil no Mundial se aproximando, a disputa por espaço no setor ofensivo segue aberta, especialmente entre os jogadores que brigam por uma vaga no comando de ataque.

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Como foi Brasil x Egito

Primeiro tempo de vacilos e preocupação com Wesley

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.

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Bruno Guimarães teve grande exibição no primeiro tempo e marcou gol (Foto: Kirk Irwin/AFP)

Ancelotti muda todo time no segundo tempo

Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

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