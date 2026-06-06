De reserva a titular: como Igor Thiago conquistou Ancelotti na Seleção

A trajetória de Igor Thiago na Seleção Brasileira tem sido rápida, mas construída com eficiência. Convocado pela primeira vez em março de 2026, o atacante chega ao último amistoso antes da Copa do Mundo vivendo o melhor momento desde que passou a integrar o grupo comandado por Carlo Ancelotti. Neste sábado (6), diante do Egito, em Cleveland, o centroavante terá sua primeira oportunidade como titular e poderá confirmar a crescente confiança depositada nele pela comissão técnica.

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A estreia de Igor Thiago aconteceu na derrota por 2 a 1 para a França. Na ocasião, o atacante entrou no segundo tempo e teve seus primeiros minutos com a camisa da Seleção. Poucos dias depois, recebeu uma demonstração pública de confiança do treinador italiano. Na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, o jogador marcou um dos gols brasileiros em cobrança de pênalti. O detalhe que chamou a atenção foi o fato de Ancelotti ter escolhido justamente o estreante para bater a penalidade.

Desde então, Igor Thiago foi ganhando espaço dentro do grupo. A evolução ficou ainda mais evidente no amistoso diante do Panamá, no Maracanã. Mais uma vez saindo do banco de reservas, o atacante entrou no intervalo e teve participação decisiva na vitória brasileira por 6 a 2. Foi dele a pressão sobre o goleiro adversário, que resultou na recuperação da bola e no gol marcado por Rayan. Pouco depois, também balançou as redes em cobrança de pênalti, encerrando a partida com a moral elevada.

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O desempenho reforçou a boa impressão que o atacante já havia deixado ao longo da temporada pelo Brentford. Vice-artilheiro da Premier League, com 22 gols marcados, apenas cinco atrás de Haaland, Igor chegou aos Estados Unidos credenciado por uma das melhores temporadas de sua carreira.

Na entrevista coletiva desta sexta-feira (5), Carlo Ancelotti voltou a elogiar o atacante ao comparar suas características com as de Matheus.

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— Matheus é mais associativo com a equipe, tem muita qualidade no posicionamento e uma finalização muito forte. Thiago é um atacante totalmente diferente, muito potente, muito inteligente e muito forte na área.

Outro tema abordado pelo treinador foi uma possível disputa direta entre Igor Thiago e Endrick por espaço na equipe. Para Ancelotti, não existe vantagem de um sobre o outro.

— Eles têm características diferentes, jogaram muito bem no segundo tempo contra o Panamá. Não tem vantagem. Eu acho que combinam bem no jogo os dois, porque acho que têm características diferentes.

A declaração reforça a visão do treinador sobre o papel do atacante dentro do elenco. Curiosamente, Endrick participou da entrevista coletiva de Igor Thiago no início da semana, nos Estados Unidos, chegando até a fazer perguntas ao companheiro em um momento descontraído que demonstrou o bom ambiente vivido pelo grupo brasileiro.

Agora, a titularidade diante do Egito representa mais um passo importante nessa caminhada. Além de buscar consolidar sua posição entre as principais opções ofensivas da equipe, Igor Thiago terá a oportunidade de mostrar que pode ser mais do que uma alternativa para o segundo tempo.

Presente na lista final para a Copa do Mundo, o atacante não esconde a emoção por viver o momento mais importante da carreira.

— É um sentimento bom disputar a minha primeira Copa do Mundo. Estou muito feliz de fazer parte desse ciclo, dos meus companheiros de equipe. Sem dúvida, vai ser um ciclo que vai ficar marcado pela história. É a maior realização da minha vida pessoal e profissional.

A poucos dias da estreia do Brasil no Mundial, Igor Thiago chega credenciado pelos números, pelas atuações e, principalmente, pela confiança conquistada junto a Carlo Ancelotti. A chance como titular contra o Egito pode ser mais um capítulo de uma ascensão que, até aqui, tem acontecido em velocidade impressionante.

Igor Thiago em coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

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