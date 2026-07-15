Gêmeo? Conheça irmão mais novo de Jude Belingham no futebol Jovem atacante tem irmão que atua no futebol internacional

Jude Bellingham vem sendo destaque da seleção da Inglaterra, e nesta quarta-feira (15) enfrenta a Argentina por uma vaga na grande final da Copa do Mundo 2026. No entanto, o camisa 10 inglês não é o único jogador da família.

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O craque inglês tem um irmão mais novo, Jobe Bellingham, que também é atleta profissional e atua pelo Borussia Dortmound. Além da irmandade, ambos os jogadores começaram suas carreiras no futebol nas categorias de base do Birmingham, onde continuaram até atingir o elenco profissional.

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Jude, o mais velho, foi para o clube alemão aos 17 anos. Em 2023, se transferiu para o Real Madrid, onde joga atualmente, e com apenas 23 anos, o camisa 10 já conquistou a Champions League e o Intercontinental de Clubes com o clube merengue

Irmãos posando juntos para foto após conquista da Champions League do Real Madrid (Foto: Reprodução)

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Já o irmão mais novo aos 18 anos saiu do Birmingham com destino ao Sunderland, onde conquistou o acesso da equipe para a elite da Premier League. Em 2025, o jogador seguiu os mesmo passos do irmão, indo justamente para o Borussia Dortmund, onde está atualmente.

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Apesar das semelhanças com clubes, profissão e destino de carreira, ambos são parecidos fisicamente - confundindo constantemente os dois com gêmos, apesar de não serem.

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Jude Bellingham e Jobe, irmãos posando juntos em foto (Foto: Reprodução)

Bellingham ultrapassa Messi em ranking da Fifa antes de Inglaterra x Argentina

Texto de: Bernardo Pinho.

A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina ganhou mais um ingrediente antes de a bola rolar. Jude Bellingham ultrapassou Lionel Messi no Power Ranking da Fifa e assumiu a vice-liderança da lista de melhores jogadores do torneio.

➡️Ingressos para Inglaterra x Argentina custam o dobro de França x Espanha

O inglês subiu quatro posições após ser decisivo na classificação da Inglaterra contra a Noruega, pelas quartas de final. Bellingham marcou os dois gols da vitória inglesa por 2 a 1 e foi o grande nome da equipe no duelo que garantiu vaga na semifinal.

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➡️Favorável a Messi? Craque nunca perdeu com árbitro de Inglaterra x Argentina

O Power Ranking da Fifa leva em consideração dados de desempenho dos jogadores durante a Copa do Mundo. Os atletas recebem notas de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa. A classificação é atualizada ao longo do torneio de acordo com as atuações individuais.

Com a atualização, Bellingham passou a somar nota 8,25 em ataque, 6,43 em criatividade e 5,67 em defesa. Messi aparece logo atrás, em terceiro lugar, com 8,07, 7,41 e 4,90 nos mesmos critérios. A liderança segue com Kylian Mbappé, destaque da França na Copa.

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➡️Argentina x Inglaterra: desgaste, pressão e favoritismo marcam semifinal da Copa

A semifinal entre Inglaterra e Argentina será disputada nesta quarta-feira (15) e vale vaga na decisão do Mundial. Os hermanos chegam para o confronto com a expectativa de manter a defesa do título, e os ingleses querem quebrar um jejum de 60 anos.

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