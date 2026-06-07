Galvão Bueno manda recado a Ancelotti após vitória do Brasil: 'Escolha'

A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Egito, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, foi analisada por Galvão Bueno, que destacou aspectos positivos da atuação da equipe e aproveitou para enviar uma mensagem ao técnico Carlo Ancelotti.

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Durante seu comentário após a partida, Galvão avaliou que o Brasil enfrentou um adversário mais qualificado do que o Panamá e conseguiu apresentar um desempenho consistente, principalmente no primeiro tempo. O narrador elogiou a postura agressiva da equipe na marcação alta, que resultou no gol de Bruno Guimarães.

Apesar do triunfo, Galvão chamou atenção para o gol de empate do Egito, originado após um erro de recuo da defesa brasileira. Ainda assim, ele ressaltou que a Seleção criou outras oportunidades e teve domínio em boa parte da partida.

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Entre os destaques individuais, o comunicador apontou Bruno Guimarães e Raphinha como os melhores jogadores do Brasil na etapa inicial. Já no segundo tempo, após diversas mudanças promovidas por Ancelotti, quem apareceu decisivamente foi Endrick, autor do gol da vitória.

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Galvão também demonstrou preocupação com a situação de Wesley, que deixou o campo lesionado ainda durante o confronto.

— Wesley sentiu uma contusão que esperamos que não seja séria — comentou.

Ao final da análise, o narrador lembrou que Ancelotti ainda terá alguns dias de preparação antes da estreia brasileira no Mundial e deixou um recado ao treinador.

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— Agora é esperar para ver. Tem mais alguns dias de treino para decidir quem começa jogando na estreia da Copa do Mundo. Boa sorte, Ancelotti. Que você escolha bem — concluiu.

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Como foi Brasil x Egito

Primeiro tempo de vacilos e preocupação com Wesley

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.

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Wesley sente a virilha aos 16 minutos da primeira etapa. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ancelotti muda todo time no segundo tempo

Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

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