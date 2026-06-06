Decisão de Ancelotti em Brasil x Egito irrita torcedores: 'Não existe'

A Seleção Brasileira venceu o amistoso contra o Egito por 2 a 1, deste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, com gols de Bruno Guimarães e Endrick. No entanto, a decisão de Carlo Ancelotti em não colocar Rayan entre os substitutos na segunda etapa levantou dúvidas dos torcedores quanto ao critério, após marcar gol contra o Panamá.

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Na segunda etapa, Ancelotti fez as seguintes modificações: entrada de Alex Sandro, Gabriel Martinelli, Endrick, e Matheus Cunha.

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Nas redes sociais, torcedores não entenderam a decisão do treinador em não colocar Rayan para ser testado em último compromisso antes da Copa do Mundo.

Veja a repercussão:

Ancelotti nao vai colocar o Rayan. inacreditável kkkkkk — Cowboys News 🇧🇷 ✭ (@CowboysNewsBR) June 6, 2026

Ancelotti fez uma das piores convocações da história de copas, com substituicoes ridículas, tem coerência nenhuma com o campo Endrick destrói volta pro banco vini e Raphinha jogam nada titulares absolutos, Neymar nem cogitado e convocado, Rayan entra destrói nem entra depois… — OKR4V ✠ (@EuSouVascaino_) June 6, 2026

Ancelotti tá sabotando o Brasil



Não existe colocar Martinelli em campo com o Rayan de opção — Røg£aπ C£πi⁰¹ (@Jean492_) June 6, 2026

Ancelotti manteve o Rayan no banco. 🤡 — Ricardo César (@RCesar_CRVG) June 6, 2026

não existe rayan não jogar hoje FAREI PANELAÇO NA PORTA DO ANCELOTTI pic.twitter.com/Ni0TurAJbR — lavs cbf ✠ (@lavscrvg) June 6, 2026

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Calendário da Seleção Brasileira

Brasil

13/06 - estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)

19/06 - segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)

24/06 - terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)

Egito

06/06 - amistoso contra o Brasil, em Cleveland (EUA)

15/06 - estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, em Seattle (EUA)

21/06 - segundo jogo contra a Nova Zelândia, em Vancouver (CAN)

27/06 - terceiro jogo contra o Irã, em Seattle (EUA)

Ficha do jogo

Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)

Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV

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Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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