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Decisão de Ancelotti em Brasil x Egito irrita torcedores: 'Não existe'

Seleção Brasileira venceu por 2 a 1

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 06/06/2026
21:07
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Carlo Ancelotti realizou 4 modificações no segundo tempo. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraCarlo Ancelotti realizou 4 modificações no segundo tempo. (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Seleção Brasileira venceu o amistoso contra o Egito por 2 a 1, deste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, com gols de Bruno Guimarães e Endrick. No entanto, a decisão de Carlo Ancelotti em não colocar Rayan entre os substitutos na segunda etapa levantou dúvidas dos torcedores quanto ao critério, após marcar gol contra o Panamá.

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Na segunda etapa, Ancelotti fez as seguintes modificações: entrada de Alex Sandro, Gabriel Martinelli, Endrick, e Matheus Cunha.

➡️ Veja gols em Brasil x Egito: Bruno Guimarães abre o placar, Ziko empata e Endrick amplia

Nas redes sociais, torcedores não entenderam a decisão do treinador em não colocar Rayan para ser testado em último compromisso antes da Copa do Mundo.

Veja a repercussão:

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Calendário da Seleção Brasileira

Brasil

  • 13/06 - estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)
  • 19/06 - segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)
  • 24/06 - terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)

Egito

  • 06/06 - amistoso contra o Brasil, em Cleveland (EUA)
  • 15/06 - estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, em Seattle (EUA)
  • 21/06 - segundo jogo contra a Nova Zelândia, em Vancouver (CAN)
  • 27/06 - terceiro jogo contra o Irã, em Seattle (EUA)

Ficha do jogo

Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo

Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV

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➡️ Possível lesão de Wesley em Brasil x Egito preocupa torcedores: 'Pode perder'

Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Time titular da Seleção Brasileira para amistoso contra o Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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