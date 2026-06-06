Decisão de Ancelotti em Brasil x Egito irrita torcedores: 'Não existe'
Seleção Brasileira venceu por 2 a 1
- Matéria
- Mais Notícias
A Seleção Brasileira venceu o amistoso contra o Egito por 2 a 1, deste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, com gols de Bruno Guimarães e Endrick. No entanto, a decisão de Carlo Ancelotti em não colocar Rayan entre os substitutos na segunda etapa levantou dúvidas dos torcedores quanto ao critério, após marcar gol contra o Panamá.
Flamengo brinca com gol do Egito sobre a Seleção Brasileira: ‘Esse é o jogo’
Fora de Campo
Entenda relação de Ziko, do Egito, carrasco da Seleção Brasileira, com Zico
Copa do Mundo
Seleção Brasileira realiza Media Day nos EUA e divulga imagens oficiais para a Copa
Seleção Brasileira
➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
Na segunda etapa, Ancelotti fez as seguintes modificações: entrada de Alex Sandro, Gabriel Martinelli, Endrick, e Matheus Cunha.
➡️ Veja gols em Brasil x Egito: Bruno Guimarães abre o placar, Ziko empata e Endrick amplia
Nas redes sociais, torcedores não entenderam a decisão do treinador em não colocar Rayan para ser testado em último compromisso antes da Copa do Mundo.
Veja a repercussão:
Ancelotti nao vai colocar o Rayan. inacreditável kkkkkk— Cowboys News 🇧🇷 ✭ (@CowboysNewsBR) June 6, 2026
Ancelotti fez uma das piores convocações da história de copas, com substituicoes ridículas, tem coerência nenhuma com o campo Endrick destrói volta pro banco vini e Raphinha jogam nada titulares absolutos, Neymar nem cogitado e convocado, Rayan entra destrói nem entra depois…— OKR4V ✠ (@EuSouVascaino_) June 6, 2026
Ancelotti tá sabotando o Brasil— Røg£aπ C£πi⁰¹ (@Jean492_) June 6, 2026
Não existe colocar Martinelli em campo com o Rayan de opção
Ancelotti manteve o Rayan no banco. 🤡— Ricardo César (@RCesar_CRVG) June 6, 2026
não existe rayan não jogar hoje FAREI PANELAÇO NA PORTA DO ANCELOTTI pic.twitter.com/Ni0TurAJbR— lavs cbf ✠ (@lavscrvg) June 6, 2026
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Calendário da Seleção Brasileira
Brasil
- 13/06 - estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, em Nova Jersey (EUA)
- 19/06 - segundo jogo contra o Haiti, na Filadélfia (EUA)
- 24/06 - terceiro jogo contra a Escócia, em Miami (EUA)
Egito
- 06/06 - amistoso contra o Brasil, em Cleveland (EUA)
- 15/06 - estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica, em Seattle (EUA)
- 21/06 - segundo jogo contra a Nova Zelândia, em Vancouver (CAN)
- 27/06 - terceiro jogo contra o Irã, em Seattle (EUA)
Ficha do jogo
Brasil x Egito: Amistoso internacional – preparação para a Copa do Mundo
Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Huntington Bank Field, Cleveland (EUA)
Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV
➡️ Possível lesão de Wesley em Brasil x Egito preocupa torcedores: 'Pode perder'
➡️Endrick ganha destaque em Brasil x Egito: 'Não tem jeito'
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias