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Quem é o árbitro de Espanha x Argentina na final da Copa do Mundo?

Decisão acontece neste domingo (19)

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 06:10
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Slavko Vincic será o árbitro da Copa do Mundo de 2026
Slavko Vincic será o árbitro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: AFP)

A final da Copa do Mundo acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos. Para a ocaisão, a Fifa determinou que o responsável por apitar o confronto entre Espanha e Argetnina será o esloveno Slavko Vincic. Conheça o árbitro com o Lance!.

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    Aos 46 anos, o responsável pela final da Copa do Mundo de 2026 está presente no quadro de árbitros da Fifa desde 2010. O Mundial deste ano marca a segunda aparição dele no torneio. Na atual edição, Slavko Vincic apitou três jogos antes de ser escalado para a final.

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    Um dos confrontos em que esteve presente foi o empate do Brasil com o Marrocos na primeira rodada do torneio. Além deste, o esloveno também apitou Jordânia x Argélia, também pela fase de grupos, e México x Equador, pela segunda fase do Mundial.

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    • Episódio polêmico

    Em 2020, Slavko Vincic foi detido em uma festa com drogas, armas e prostitutas. Na ocasião, ele participava de um evento em Bijeljina, cidade na Bósnia e Herzegovina, quando a polícia chegou e conduziu 35 pessoas do local em um processo de investigação contra uma rede de tráfico de substâncias ilícitas.

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    Além dos 26 homens e 14 mulheres detidos, a ação policial apreendeu dez pistolas, aparelhos eletrônicos, cerca de 10 mil euros em espécie e 14 pacotes de cocaína. O juiz foi apenas interrogado e não esteve entre os 15 indivíduos presos.

     — Tenho minha própria empresa e estava na Bósnia Herzegovina para uma reunião de negócios e aceitei um convite para almoçar, que acabou sendo meu maior erro. Me arrependo. Estava sentado à mesa com minha empresa, chegou a polícia e o que aconteceu, aconteceu — inciou o esloveno, antes de completar.

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    — Não tenho ligação com o grupo que foi preso e detido, nem os meus sócios. Eles nos levaram à polícia, pediram depoimento como testemunhas e quando descobriram que nem os conhecíamos, pudemos ir — concluiu.

    Mesmo com a justificativa do profissional, o presidente da federação eslovena de arbitragem classificou o ocorrido como uma 'mancha' na reputação de Slavko. Apesar disso, ele seguiu com a carreira e tendo protagonismo no quadro de arbitragem da Fifa.

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    Polêmica na Champions League

    Em abril deste ano, o esloveno protagonizou uma polêmica no confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League, quando os alemãs venceram por 4 a 3. O resultado eliminou a equipe espanhola da competição.

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    A imprensa da Espanha criticou severamente Slavko Vincic pela arbitragem. As críticas também partiram de jogadores do Real Madrid, como Vinicius Junior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé, que se mostraram frustrados com determinadas decisões em campo.

    O principal motivo da revolta da equipe Merengue foi a expulsão do meia Camavinga, que aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo. Na ocasião, o jogador recebeu dois cartões amarelos em um intervalo de apenas oito minutos. O francês foi expulso por retardar o reinicio da partida.

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    Kane empata novamente para o Bayern contra o Real nas quartas da Champions
    Kane empata novamente para o Bayern contra o Real nas quartas da Champions (Foto: Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

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    Final da Copa do Mundo

    Mesmo com o passado polêmico, dentro e fora dos gramados, Slavko Vincic foi escolhido pela Fifa para apitar a final do Mundial deste ano. Ao justificar a escolha do árbitro Pierluigi Collina, chefe da arbitragem da Fifa e presidente do Comitê de Árbitros, apontou para o desempenho na atual edição da Copa do Mundo.

    — É um processo longo. Há muitas peças desse quebra-cabeça que precisam ser reunidas para formar a imagem do árbitro da final, e isso acontece durante toda a competição. As atuações são o fator mais importante. Também contam as partidas que eles apitaram anteriormente e o fato de a seleção do árbitro não estar disputando o torneio, mas, no fim das contas, o que realmente importa são as performances — disse Pierluigi Collina ao site da Fifa.

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