Show do intervalo da final: atrações, duração e tudo que você precisa saber Veja quem se apresenta, o horário e onde assistir à cerimônia

A final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, neste domingo (19), marcará uma estreia histórica no principal torneio de seleções do futebol. Pela primeira vez, a decisão contará com um show musical durante o intervalo da partida, em um formato inspirado no tradicional espetáculo do Super Bowl.

O evento será realizado no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos, e terá cerca de 11 minutos de duração. Além do entretenimento, a apresentação também fará parte das ações do FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa voltada à ampliação do acesso à educação e ao esporte para crianças em diferentes países.

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Quem vai se apresentar no show do intervalo?

O espetáculo reunirá artistas de diferentes gerações e estilos musicais. As atrações principais confirmadas são:

Madonna

Shakira

BTS

Justin Bieber

Justin Bieber é atração da final da Copa do Mundo (Foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O show também contará com participações especiais de Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel e do coral infantil PS22 Chorus, acompanhado pelo Coldplay. A direção artística ficará sob responsabilidade de Chris Martin, vocalista da banda britânica.

Cerimônia de encerramento terá mais atrações

Antes da bola rolar para a decisão do Mundial, a FIFA promoverá uma cerimônia de encerramento repleta de apresentações musicais e participações especiais.

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Entre os nomes confirmados estão:

Post Malone

Robbie Williams

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Jennifer Hudson, responsável por interpretar o hino dos Estados Unidos

A celebração ainda contará com a presença do ator Tom Cruise e do influenciador IShowSpeed.

Horário da cerimônia e do show do intervalo

A cerimônia de encerramento começará às 14h30 (de Brasília), cerca de uma hora e meia antes do início da decisão entre Espanha e Argentina.

Já o show do intervalo acontecerá durante o descanso da partida e terá duração aproximada de 11 minutos, conforme divulgado pela FIFA.

Veja resumo da transmissão:

Data: domingo, 19 de julho

Cerimônia de encerramento: 14h30 (de Brasília)

Início da partida: 16h (de Brasília)

Show do intervalo: durante o intervalo da final

Local: MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey (Estados Unidos)

Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay, SBT e CazéTV.

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