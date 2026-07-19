Argentina ou Espanha? Fenômeno crava campeão: 'Ganha fácil' Ex-atacante elogiou o modelo de jogo da seleção

Argentina e Espanha se enfrentam neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsey (EUA), pela grande final da Copa do Mundo de 2026. Na véspera da decisão, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno apontou a seleção espanhola como favorita ao título e afirmou que a equipe deve conquistar a taça sem grandes dificuldades.

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Durante participação em um programa esportivo, o pentacampeão mundial destacou o desempenho apresentado pela Espanha ao longo do torneio e afirmou que o campeão da Copa saiu da semifinal entre espanhóis e franceses.

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— Eu acho que a Espanha ganha e faz o jogo. Para mim, sempre foi França e Espanha as favoritas. Lembro do programa antes do jogo entre França e Espanha que eu disse que o campeão sairia dali — afirmou.

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Na avaliação de Fenômeno, o modelo de jogo espanhol é resultado de um trabalho consolidado ao longo dos últimos anos e tem influência da filosofia implementada por Pep Guardiola no Barcelona.

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— Eu acho que a Espanha ganha fácil, com o futebol jogado de maneira extraordinária. Não é um futebol jogado só nessa Copa do Mundo, eles fazem isso há muito tempo. Eles cresceram fazendo assim. Acho que tem muito do Guardiola nisso, de ter começado essa filosofia no Barcelona — disse.

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O ex-jogador também acredita que a Argentina encontrará dificuldades caso saia atrás no placar, principalmente pelo controle de posse de bola exercido pela equipe espanhola.

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— Não acredito que a Argentina tenha força para virar um jogo, um eventual 1 a 0 ou 2 a 0 da Espanha, porque a Espanha vai ter a posse de bola o tempo todo — avaliou.

Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas (Foto: Thomas Coex/AFP)

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Apesar do favoritismo apontado para a Espanha, Ronaldo fez questão de elogiar a campanha argentina no Mundial e destacou a trajetória liderada por Lionel Messi.

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— O que não deixa de ter sido um sucesso absoluto para a Argentina nessa Copa do Mundo. Viraram jogos por várias ocasiões, saíram perdendo e buscaram a vitória. O Messi, mais uma vez, faz uma história linda dentro da Copa do Mundo. É uma seleção que demonstra caráter, espírito de superação e raça muito bonitos e admiráveis — completou.

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Por fim, Fenômeno voltou a destacar a organização tática da Espanha e a capacidade da equipe de controlar o ritmo das partidas.

— A Espanha está muito automatizada na maneira de jogar. Sabe o que tem que fazer em cada momento e em cada fase do jogo. Não tem pressa. Roda a bola com velocidade, cadencia o jogo, esfria a partida com a posse de bola e acelera quando quer. É uma equipe muito preparada.

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