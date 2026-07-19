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Fala de Mbappé sobre Messi na final da Copa vira assunto: 'Tentou'

Craque francês comentou sobre a disputa na artilharia

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 05:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mbappé em ação na partida da França contra Inglaterra na Copa.
Mbappé em ação na partida da França contra Inglaterra na Copa. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Após a derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra neste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e garantiu o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé falou sobre seu desempenho no Mundial e ter se isolado como maior artilheiro de Copas. No entanto, o que chamou atenção foi a sua fala sobre Messi na partida contra a Espanha.

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    — Leo marca o tempo todo. Ele vai marcar amanhã, tenho certeza. Eu apenas tento ajudar minha equipe e fazer gols. Quando você marca tantas vezes em Copas do Mundo, isso faz com que alcance determinadas dimensões. Eu teria preferido não ser o maior artilheiro da história e disputar a partida de amanhã. É bom para o legado, para quando deixarem de falar que eu fui um desses jogadores, mas, hoje, essa não é a primeira coisa que passa pela minha cabeça — afirmou.

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    Nas redes sociais, torcedores brincaram que a fala do jogador foi para zikar a partida do craque argentino, não alterando sua artilharia em 2026. Veja a repercussão:

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    Mbappé comemora gol da França contra Inglaterra na Copa
    Mbappé comemora gol da França contra Inglaterra na Copa. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:

      1.
    1. Kylian Mbappé: 22 gols (10 nesta Copa)
      2. 2.
    2. Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa)
      3. 3.
    3. Miroslav Klose: 16 gols
      4. 4.
    4. Ronaldo Fenômeno: 15 gols
      5. 5.
    5. Gerd Müller: 14 gols

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