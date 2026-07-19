Fala de Mbappé sobre Messi na final da Copa vira assunto: 'Tentou' Craque francês comentou sobre a disputa na artilharia

Após a derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra neste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e garantiu o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé falou sobre seu desempenho no Mundial e ter se isolado como maior artilheiro de Copas. No entanto, o que chamou atenção foi a sua fala sobre Messi na partida contra a Espanha.

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— Leo marca o tempo todo. Ele vai marcar amanhã, tenho certeza. Eu apenas tento ajudar minha equipe e fazer gols. Quando você marca tantas vezes em Copas do Mundo, isso faz com que alcance determinadas dimensões. Eu teria preferido não ser o maior artilheiro da história e disputar a partida de amanhã. É bom para o legado, para quando deixarem de falar que eu fui um desses jogadores, mas, hoje, essa não é a primeira coisa que passa pela minha cabeça — afirmou.

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Nas redes sociais, torcedores brincaram que a fala do jogador foi para zikar a partida do craque argentino, não alterando sua artilharia em 2026. Veja a repercussão:

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a zika reversa, ele nem esconde — b. ⓟ (@gloudwp) July 19, 2026

Pior q tá com cara que vai marcar mesmo



Praga da Argentina vai ser campeã mesmo, vai encostar na seleção de vcs



Inacreditável — Balothalles Sincero (@vasco___1898) July 19, 2026

Ele querendo zikar o Messi jkkkkkjk — Igor do SUS (@igordosus) July 19, 2026

Pelo menos tentou zikar — Bruno Rios (@BrunoRi41635887) July 19, 2026

Lançou a Zika reversa kkkkkkkkkk — Julioˢᶜᶜᵖ (@0Juli0Cesar) July 19, 2026

Mbappé comemora gol da França contra Inglaterra na Copa. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:

1 . Kylian Mbappé: 22 gols (10 nesta Copa) 2 . Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa) 3 . Miroslav Klose: 16 gols 4 . Ronaldo Fenômeno: 15 gols 5 . Gerd Müller: 14 gols

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