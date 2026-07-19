Fala de Mbappé sobre Messi na final da Copa vira assunto: 'Tentou'
Craque francês comentou sobre a disputa na artilharia
Após a derrota da França por 6 a 4 para a Inglaterra neste sábado (18), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), e garantiu o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé falou sobre seu desempenho no Mundial e ter se isolado como maior artilheiro de Copas. No entanto, o que chamou atenção foi a sua fala sobre Messi na partida contra a Espanha.
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— Leo marca o tempo todo. Ele vai marcar amanhã, tenho certeza. Eu apenas tento ajudar minha equipe e fazer gols. Quando você marca tantas vezes em Copas do Mundo, isso faz com que alcance determinadas dimensões. Eu teria preferido não ser o maior artilheiro da história e disputar a partida de amanhã. É bom para o legado, para quando deixarem de falar que eu fui um desses jogadores, mas, hoje, essa não é a primeira coisa que passa pela minha cabeça — afirmou.
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Nas redes sociais, torcedores brincaram que a fala do jogador foi para zikar a partida do craque argentino, não alterando sua artilharia em 2026. Veja a repercussão:
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a zika reversa, ele nem esconde— b. ⓟ (@gloudwp) July 19, 2026
Pior q tá com cara que vai marcar mesmo— Balothalles Sincero (@vasco___1898) July 19, 2026
Praga da Argentina vai ser campeã mesmo, vai encostar na seleção de vcs
Inacreditável
Ele querendo zikar o Messi jkkkkkjk— Igor do SUS (@igordosus) July 19, 2026
Pelo menos tentou zikar— Bruno Rios (@BrunoRi41635887) July 19, 2026
Lançou a Zika reversa kkkkkkkkkk— Julioˢᶜᶜᵖ (@0Juli0Cesar) July 19, 2026
Veja a lista dos maiores goleadores da história da Copa do Mundo:
- Kylian Mbappé: 22 gols (10 nesta Copa)
- Lionel Messi: 21 gols (8 nesta Copa)
- Miroslav Klose: 16 gols
- Ronaldo Fenômeno: 15 gols
- Gerd Müller: 14 gols
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