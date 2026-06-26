Felipe Melo é sincero sobre Brasil e Japão e manda recado a Ancelotti: 'Não vai' Ex-jogador destacou a qualidade dos japoneses

Durante participação no programa Seleção sportv, o comentarista Felipe Melo analisou o confronto entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 e fez um alerta ao técnico Carlo Ancelotti. Para o ex-jogador, a Seleção Brasileira precisará evoluir para superar os japoneses.

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— Se não evoluir muito, não vai passar pelo Japão, não — afirmou Felipe Melo.

O ex-jogador destacou o crescimento da seleção japonesa nos últimos anos e elogiou a organização da equipe asiática. Segundo ele, o Japão chega ao mata-mata vivendo um dos melhores momentos de sua história, com jogadores atuando em grandes ligas europeias e um modelo de jogo consolidado.

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Ao comentar o trabalho de Ancelotti, Felipe Melo apontou semelhanças entre a estrutura utilizada pelo treinador na Seleção Brasileira e alguns conceitos empregados no Real Madrid. Para ele, o italiano tem conseguido adaptar o sistema às características individuais dos jogadores.

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— O grande segredo é respeitar as características de cada atleta. O Bruno Guimarães tem uma, o Paquetá tem outra. No Real Madrid era diferente, com Kroos e Valverde. O importante é encontrar um sistema em que cada jogador consiga render o seu melhor — explicou.

Japão e Suécia empataram pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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Felipe também citou a versatilidade de alguns atletas do elenco brasileiro, como Rayan, que atuou diversas vezes como centroavante no Vasco sob o comando de Fernando Diniz. Segundo o comentarista, essa mobilidade pode ser uma alternativa importante para Ancelotti.

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O ex-volante ressaltou que o ataque brasileiro é bastante móvel e que a equipe ainda está em processo de evolução. Para ele, o treinador italiano começa a encontrar um modelo de jogo parecido com o que utilizava no clube espanhol, mas alertou que o Brasil precisará apresentar um desempenho superior diante dos japoneses.

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O Japão avançou a segunda fase após terminar na segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos. A equipe empatou por 1 a 1 com a Suécia na última rodada e se classificou atrás da Holanda. Já o Brasil garantiu a liderança de sua chave e terá pela frente um adversário que, segundo Felipe Melo, exige atenção máxima.

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