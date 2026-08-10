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PC Oliveira encerra polêmica de Palmeiras x Inter; Felipe Melo discorda

Equipes não saíram do zero neste domingo (9)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 06:10
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PC Oliveira apontou erro grave da arbitragem na Copa do Mundo (Foto: Reprodução Sportv)
PC Oliveira analisou polêmica de Palmeiras x Internacional (Foto: Reprodução Sportv)

O duelo entre Palmeiras e Internacional, na tarde deste domingo (9), não teve gols, mas contou com uma grande polêmica de arbitragem. O ex-árbitro Paulo César de Oliveira, no "Fechamento Sportv", trouxe sua opinião sobre o lance.

Depois de uma dividida entre Barboza e Carbonero, o jogador do Colorado ficou no chão sentindo dores. O defensor palmeirense foi voltar correndo para a defesa e bateu com o joelho na cabeça do adversário. Davi Lacerda não aplicou sequer cartão amarelo, e a decisão gerou polêmica.

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➡️Vitor Roque vira assunto em Palmeiras x Internacional: 'Não tem'

Para o ex-árbitro PC Oliveira, a jogada não é violenta o suficiente para gerar uma expulsão. Felipe Melo, companheiro de bancada, discordou.

- Na minha avaliação, ele está tentando saltar e passar pelo Carbonero. Não vejo como uma conduta violenta, como agressão. No máximo cartão amarelo - disse PC sobre a polêmica em Palmeiras x Internacional.

- Com todo respeito, vou discordar. Para mim, é cartão vermelho. Na câmera por trás, ele não faz questão nenhuma de fugir. Lance claro de expulsão - discordou Felipe Melo.

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Palmeiras x Internacional pelo Campeonato Brasileiro
Palmeiras x Internacional pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Everton Okubo/Ag. F8/Folhapress)

Veja lance polêmico

Como foi o jogo entre Palmeiras e Internacional

Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Mesmo como visitante, o Colorado tomou a iniciativa e levou perigo em duas oportunidades antes dos 15 minutos.

Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira passaram a controlar o ritmo, e o Palmeiras melhorou. A equipe de Abel Ferreira encurralou o rival e criou sua primeira grande chance com Allan, travado por Marían perto da linha do gol. O restante da etapa foi marcado pelo embate no meio-campo, poucos chutes e muitos erros de passe em Palmeiras x Internacional.

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Faltou criatividade e sobrou embate físico nos 45 minutos finais. Diante da necessidade de vencer em casa, Abel Ferreira promoveu as entradas de Flaco López e Vitor Roque. A dupla, no entanto, pouco criou e deixou o gramado sem conseguir se destacar em Palmeiras x Internacional.

O camisa 9, inclusive, desperdiçou uma chance clara de abrir o placar. Livre dentro da área, recebeu a bola em boas condições, mas finalizou fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cunha. O Palmeiras ensaiou uma blitz nos minutos finais, mas parou na defesa colorada, principal destaque do Internacional neste domingo.

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