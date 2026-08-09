Torcida do Palmeiras manda recado a Abel após empate com o Internacional
Alviverde não conseguiu furar as redes do Colorado
O Palmeiras empatou com o Internacional por 0 a 0, na noite deste domingo (9), em jogo importante da 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, torcedores do Alviverde demonstraram insatisfação com o trabalho de Abel Ferreira.
O Alviverde soma 48 pontos, enquanto o Internacional chegou aos 23, ultrapassou o Santos e assumiu a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. No meio de semana, o Verdão recebe o Cerro Porteño pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
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Nas redes sociais, o empate entre Palmeiras e Internacional gerou críticas ao técnico Abel Ferreira. Veja os comentários abaixo:
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Como foi o jogo entre Palmeiras e Internacional
Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Mesmo como visitante, o Colorado tomou a iniciativa e levou perigo em duas oportunidades antes dos 15 minutos.
Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira passaram a controlar o ritmo, e o Palmeiras melhorou. A equipe de Abel Ferreira encurralou o rival e criou sua primeira grande chance com Allan, travado por Marían perto da linha do gol. O restante da etapa foi marcado pelo embate no meio-campo, poucos chutes e muitos erros de passe em Palmeiras x Internacional.
Faltou criatividade e sobrou embate físico nos 45 minutos finais. Diante da necessidade de vencer em casa, Abel Ferreira promoveu as entradas de Flaco López e Vitor Roque. A dupla, no entanto, pouco criou e deixou o gramado sem conseguir se destacar em Palmeiras x Internacional.
O camisa 9, inclusive, desperdiçou uma chance clara de abrir o placar. Livre dentro da área, recebeu a bola em boas condições, mas finalizou fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cunha. O Palmeiras ensaiou uma blitz nos minutos finais, mas parou na defesa colorada, principal destaque do Internacional neste domingo.
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