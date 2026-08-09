Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Athletico Peixe perdeu por 2 a 0 e entrou na zona de rebaixamento

O Santos perdeu para o Athletico por 2 a 0, na noite deste domingo, em jogo importante da 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, torcedores do Peixe usaram as redes sociais para criticar o técnico Cuca.

Kevin Viveros marcou os dois gols do jogo no primeiro tempo. O Athletico-PR se consolidou na terceira colocação do Brasileirão, com 40 pontos. O Santos, por sua vez, permanece com 22 pontos e caiu para a 17ª posição, abrindo o Z4 do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Lance de Gabigol em Santos x Athletico-PR viraliza: 'Loucura'

Nas redes sociais, a derrota gerou muitas críticas ao técnico Cuca, que não tem conseguido bons resultados no Peixe. Veja os comentários abaixo:

Viveros, do Athletico-PR, em lance com Ananias, do Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Santos e Athletico-PR

O Athletico-PR controlou as ações na primeira etapa na Vila Belmiro e encontrou no contra-ataque uma arma eficiente diante de um Santos que tinha mais a bola, mas pouco conseguia produzir. A velocidade de Viveros foi decisiva para colocar em prática o plano da equipe paranaense.

continua após a publicidade

O primeiro golpe em Santos x Athletico veio aos 14 minutos. Após uma bola levantada na área, a defesa santista não conseguiu afastar o perigo, a bola voltou para Viveros, que bateu de primeira para colocar o Athletico-PR em vantagem.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Aos 25, o Santos voltou a facilitar para o Athletico-PR. Oliva foi desarmado na etrada da área do time paranaense e a bola foi lançada para Viveros nas costas da defesa. O atacante colombiano disparou, ganhou dos marcadores e, diante de Gabriel Brazão, teve calma para tocar na saída do goleiro e ampliar a vantagem.

A atuação abaixo do esperado aumentou a insatisfação nas arquibancadas. No intervalo, jogadores deixaram o campo sob vaias da torcida na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, Cuca voltou com Rollheiser no lugar de Caballero em uma tentativa de ter mais posse de bola por dentro do campo para tentar criar mais chances de gol.

O time reagiu, teve ainda mais domínio da posse de bola, mas o controle do jogo não era revertido em chances de gol em Santos x Athletico-PR. Os visitantes conseguiram manter o sistema de jogo, atuando fechado e saindo para o contra-ataque, sempre acionando o colombiano Viveros, que atingiu a liderança da artilharia do Brasileirão, com 12 gols. No fim, a torcida visitante entoou gritos de "olé", tamanha a superioridade sobre o rival na Vila Belmiro.