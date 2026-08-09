Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Athletico
Peixe perdeu por 2 a 0 e entrou na zona de rebaixamento
O Santos perdeu para o Athletico por 2 a 0, na noite deste domingo, em jogo importante da 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, torcedores do Peixe usaram as redes sociais para criticar o técnico Cuca.
Kevin Viveros marcou os dois gols do jogo no primeiro tempo. O Athletico-PR se consolidou na terceira colocação do Brasileirão, com 40 pontos. O Santos, por sua vez, permanece com 22 pontos e caiu para a 17ª posição, abrindo o Z4 do Brasileirão.
➡️Lance de Gabigol em Santos x Athletico-PR viraliza: 'Loucura'
Nas redes sociais, a derrota gerou muitas críticas ao técnico Cuca, que não tem conseguido bons resultados no Peixe. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o treinador
Como foi o jogo entre Santos e Athletico-PR
O Athletico-PR controlou as ações na primeira etapa na Vila Belmiro e encontrou no contra-ataque uma arma eficiente diante de um Santos que tinha mais a bola, mas pouco conseguia produzir. A velocidade de Viveros foi decisiva para colocar em prática o plano da equipe paranaense.
O primeiro golpe em Santos x Athletico veio aos 14 minutos. Após uma bola levantada na área, a defesa santista não conseguiu afastar o perigo, a bola voltou para Viveros, que bateu de primeira para colocar o Athletico-PR em vantagem.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Aos 25, o Santos voltou a facilitar para o Athletico-PR. Oliva foi desarmado na etrada da área do time paranaense e a bola foi lançada para Viveros nas costas da defesa. O atacante colombiano disparou, ganhou dos marcadores e, diante de Gabriel Brazão, teve calma para tocar na saída do goleiro e ampliar a vantagem.
A atuação abaixo do esperado aumentou a insatisfação nas arquibancadas. No intervalo, jogadores deixaram o campo sob vaias da torcida na Vila Belmiro.
Na segunda etapa, Cuca voltou com Rollheiser no lugar de Caballero em uma tentativa de ter mais posse de bola por dentro do campo para tentar criar mais chances de gol.
O time reagiu, teve ainda mais domínio da posse de bola, mas o controle do jogo não era revertido em chances de gol em Santos x Athletico-PR. Os visitantes conseguiram manter o sistema de jogo, atuando fechado e saindo para o contra-ataque, sempre acionando o colombiano Viveros, que atingiu a liderança da artilharia do Brasileirão, com 12 gols. No fim, a torcida visitante entoou gritos de "olé", tamanha a superioridade sobre o rival na Vila Belmiro.
Fora de Campo
Lance de Gabigol em Santos x Athletico-PR viraliza: 'Loucura'Há 16 minutos
Fora de Campo
Falha de Tiago Volpi contra o Corinthians viraliza: 'Bizarra'Há 19 minutos
Corinthians
Veja os gols da vitória do Corinthians sobre o RB BragantinoHá 53 minutos
Fora de Campo
Gol antológico em Flamengo x Vitória choca torcedores: 'Absurdo'Há 56 minutos
Futebol Nacional
Veja gol em Flamengo x Vitória: Pulgar abre o placar com chute antológicoHá 1 hora
Fora de Campo
Lance de Gabriel Brazão revolta torcedores do Santos: 'Não aprende'Há 1 hora
Mais LANCE!