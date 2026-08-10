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ESPN e SportyNet fazem acordo para transmissão da Serie A Italiana no Brasil

Transmissões começarão no próximo dia 22

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 13:32
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Jogadores da Serie A do Campeonato Italiano sentados
SportyNet transmitirá jogos de graça no YouTube (Foto: Divulgação)

A SportyNet e a ESPN fecharam um acordo de sublicenciamento dos direitos de transmissão do Campeonato Italiano para a temporada 2026/27. Pelo contrato de um ano, a SportyNet exibirá dois jogos por rodada, somando 76 partidas ao longo da competição, com transmissão simultânea na TV por assinatura e no seu canal oficial do YouTube.

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A ESPN permanece como a detentora principal dos direitos da Serie A no Brasil, utilizando a parceria para expandir a distribuição do torneio no país.

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Importância do acordo

Julia Rossi, Diretora de Estratégia e Novos Negócios da SportyNet, explicou a importância do acordo com a ESPN para a empresa e também para o público consumidor de futebol no Brasil.

— A Serie A ocupa um lugar de destaque no coração dos brasileiros e é uma das competições mais acompanhadas do futebol mundial. Sua chegada representa mais um passo na estratégia da SportyNet de conectar o público brasileiro aos maiores campeonatos de futebol do mundo, ampliando o acesso ao esporte por meio de transmissões gratuitas no YouTube, combinando qualidade de produção, distribuição multiplataforma e uma programação cada vez mais relevante para os fãs de futebol — afirmou Julia.

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Jogadores da Inter de Milão comemoram gol de Thuram sobre o Parma, pelo Campeonato Italiano
Inter de Milão é a atual campeã da Serie A Italiana (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Confira a programação das três primeiras rodadas

Os jogos das três primeiras rodadas do Campeonato Italiano que serão exibidos na tela da SportyNet, o YouTube, já estão definidos. As partidas aconteceram entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro.

22/08 (Sábado) às 13h30 — Udinese x Como | Serie A Italiana — Canal oficial da SportyNet no YouTube e SportyNet (TV por assinatura)

23/08 (Domingo) às 13h30 — Frosinone x Juventus | Serie A Italiana — Canal oficial da SportyNet no YouTube e SportyNet (TV por assinatura)

30/08 (Domingo) às 13h30 — Napoli x Como | Serie A Italiana — Canal oficial da SportyNet no YouTube e SportyNet (TV por assinatura)

31/08 (Segunda-feira) às 15h45 — Atalanta x Bologna | Serie A Italiana — Canal oficial da SportyNet no YouTube e SportyNet (TV por assinatura)

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05/09 (Sábado) às 10h00 — Fiorentina x Torino | Serie A Italiana — Canal oficial da SportyNet no YouTube e SportyNet (TV por assinatura)

07/09 (Segunda-feira) às 15h45 — Udinese x Lazio | Serie A Italiana — Canal oficial da SportyNet no YouTube e SportyNet (TV por assinatura)

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