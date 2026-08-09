Tabela do Brasileirão: rodada 22 termina com gigantes no Z-4 Palmeiras segue na liderança do campeonato

A 22ª rodada do Brasileirão chegou ao fim neste domingo (9) com dois gigantes na zona de rebaixamento do campeonato. O Vasco empatou fora de casa com o Bahia, e o Santos perdeu para o Athletico-PR em seus domínios, vendo suas situações na competição piorarem.

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Os comandados de Pedro Emanuel chegaram a balançar as redes em Salvador, mas tiveram os gols anulados. Após eliminar o Fluminense na Copa do Brasil na última quarta-feira (5), o Cruz-Maltino soma apenas 22 pontos na tabela de classificação.

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Na Vila Belmiro, sem Neymar, suspenso, o Santos foi derrotado pelo Athletico-PR com dois gols de Kevin Viveros, artilheiro da competição. O time de Cuca soma os mesmos 22 pontos.

Vasco empatou com o Bahia (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Como foram os jogos de Vasco e Santos no Brasileirão?

Bahia x Vasco

Primeiro tempo movimentado na Arena Fonte Nova. Vasco e Bahia fizeram um jogo aberto e equilibrado, com boas oportunidades para os dois lados. Apesar do equilíbrio, o Cruz-Maltino teve uma leve vantagem e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O Bahia também marcou, mas Alejo Véliz também estava em posição irregular.

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Vasco manteve o controle da posse de bola e passou a chegar com mais perigo ao ataque, mas continuou pecando na hora de finalizar as jogadas. Assim como no primeiro tempo, as equipes chegaram a balançar as redes, mas os gols foram anulados por impedimento. David marcou para o Cruz-Maltino, enquanto Sanabria deixou tudo igual para o Bahia nos minutos finais. No entanto, em ambos os lances, a arbitragem apontou posição irregular e anulou os gols, mantendo o placar inalterado na Arena Fonte Nova.

Santos x Athletico-PR

O Athletico-PR controlou as ações na primeira etapa na Vila Belmiro e encontrou no contra-ataque uma arma eficiente diante de um Santos que tinha mais a bola, mas pouco conseguia produzir. A velocidade de Viveros foi decisiva para colocar em prática o plano da equipe paranaense.

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O primeiro golpe veio aos 14 minutos. Após uma bola levantada na área, a defesa santista não conseguiu afastar o perigo, a bola voltou para Viveros, que bateu de primeira para colocar o Athletico-PR em vantagem.

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Aos 25, o Santos voltou a facilitar para o adversário. Oliva foi desarmado na etrada da área do time paranaense e a bola foi lançada para Viveros nas costas da defesa. O atacante colombiano disparou, ganhou dos marcadores e, diante de Gabriel Brazão, teve calma para tocar na saída do goleiro e ampliar a vantagem.

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A atuação abaixo do esperado aumentou a insatisfação nas arquibancadas. No intervalo, jogadores deixaram o campo sob vaias da torcida na Vila Belmiro.

Na segunda etapa, Cuca voltou com Rollheiser no lugar de Caballero em uma tentativa de ter mais posse de bola por dentro do campo para tentar criar mais chances de gol.

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O time reagiu, teve ainda mais domínio da posse de bola, mas o controle do jogo não era revertido em chances de gol. Os visitantes conseguiram manter o sistema de jogo, atuando fechado e saindo para o contra-ataque, sempre acionando o colombiano Viveros, que atingiu a liderança da artilharia do Brasileirão, com 12 gols. No fim, a torcida visitante entoou gritos de "olé", tamanha a superioridade sobre o rival na Vila Belmiro.

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