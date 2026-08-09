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Veja os gols da vitória do Corinthians sobre o RB Bragantino

Equipes se enfrentaram no Estádio Cícero de Souza Marques

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 20:05
Atualizado há 17 minutos
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Jogadores do Corinthians comemorando abraçados
Jogo entre RB Bragantino e Corinthians é válido pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

RB Bragantino e Corinthians se enfrentaram neste domingo (9), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão. O confronto, realizado no Estádio Cícero de Souza Marques, marcou o encontro do oitavo colocado do campeonato, com 31 pontos, e do Timão, que ocupa a 7ª posição, com 32 pontos.

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Nos últimos cinco jogos na competição, ambas as equipes apresentavam o mesmo retrospecto: três vitórias e dois empates para cada lado. No meio de semana, o time comandado por Fernando Diniz foi eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional, que avançou às quartas de final do torneio.

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Rodrigo Garro abriu o placar aos 13 minutos da segunda etapa. O meio-campista argentino pressionou a defesa do RB Bragantino e aproveitou o recuo malfeito para, de carrinho, empurrar a bola para o fundo da rede de Tiago Volpi.

Faltando três minutos para o apito final, Pedro Raul recebeu cruzamento de Matheuzinho e, de cabeça, fez o segundo gol do jogo. A finalização acertou o canto direito do goleiro.

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Veja os gols da partida:

Fernando Diniz e Mancini se abraçando
Fernando Diniz e Vagner Mancini comandam Corinthians e RB Bragantino, respectivamente (Foto: Rafael Moreira /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2995985

Como foi o jogo entre RB Bragantino e Corintians no Brasileirão?

Corinthians iniciou a partida melhor e teve as principais chances de gol. Em cobrança de escanteio, Gabriel Paulista subiu mais alto que toda a defesa e quase abriu o placar. O Bragantino respondeu em finalização de Eduardo Sasha dentro da área. A primeira etapa terminou com o Timão com 57% de posse de bola e seis finalizações, contra apenas duas do Bragantino, mas sem mudança no placar.

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A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira: o Corinthians tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. Foi então que o goleiro Tiago Volpi apareceu de forma negativa. Após receber um recuo, o arqueiro tentou afastar a bola, mas furou e deixou a sobra para Rodrigo Garro, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e abrir o placar. O segundo gol do Timão saiu na reta final da partida. Matheuzinho cruzou na área, e Pedro Raul subiu mais alto que toda a defesa do Bragantino para cabecear e marcar o segundo do Corinthians.

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