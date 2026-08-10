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Palmeiras: Denilson critica postura de Abel, mas faz ressalva

Denílson destacou histórico de 'mau perdedor' de Abel Ferreira

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
10/08/2026 13:40
Atualizado há 5 horas
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Palmeiras rende abaixo do esperado e fica somente no empate com Inter (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)
Palmeiras rende abaixo do esperado e fica somente no empate com Inter (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

O empate sem gols entre Palmeiras e Internacional, no último domingo (9), rendeu críticas à postura de Abel Ferreira nas coletivas de imprensa. Durante o programa Fechamento, do SporTV, o ex-atacante e comentarista Denilson afirmou que não é fã da maneira como o técnico palmeirense costuma se posicionar diante dos jornalistas.

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Denílson criticou a postura de Abel Ferreira após empate do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)
Denílson criticou a postura de Abel Ferreira após empate do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)

Atitude de Abel em empate do Palmeiras

Apesar das ressalvas, Denilson fez questão de elogiar Abel pela análise após o 0 a 0 com o Colorado. Segundo o comentarista, desta vez o treinador foi transparente ao reconhecer que o Palmeiras esteve abaixo tecnicamente e não tentou criar uma versão diferente do que aconteceu em campo:

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- Eu não sou muito fã das coletivas do Abel Ferreira, não. Eu acho ele um mau perdedor. Eu acho que ele vai para as coletivas de imprensa e distorce as perguntas dos jornalistas. E eu realmente sou um crítico das coletivas dele. Mas dessa vez eu tenho que aplaudir, pois ele descreveu o que a gente viu no jogo. Ele foi transparente e não iludiu o torcedor palmeirense - afirmou Denilson.

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Abel reconheceu que a atuação contra o Internacional foi inferior à apresentada na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG. O treinador também avaliou que o Palmeiras teve um desempenho técnico bastante abaixo do esperado diante do Colorado.

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Como foi o duelo pelo Campeonato Brasileiro?

Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções, com o Colorado tomando a iniciativa e criando duas chances nos minutos iniciais. Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira assumiram o controle do meio-campo, e o Verdão melhorou. A equipe de Abel Ferreira chegou a levar perigo com Allan, mas o restante da etapa foi marcado por muitos erros de passe e poucas finalizações.

Na segunda etapa, o jogo seguiu com pouca criatividade e bastante disputa física. Abel Ferreira colocou Flaco López Vitor Roque em campo, mas a dupla pouco produziu. Vitor Roque ainda desperdiçou uma boa oportunidade ao finalizar fraco, nas mãos de Matheus Cunha. Nos minutos finais, o Palmeiras pressionou o Internacional em busca da vitória, mas parou na defesa colorada.

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