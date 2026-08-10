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Escritor promete provar que Flamengo é o 'maior do Brasil' em novo livro

Alberto Mussa lança "Flamengo contra todos", no qual utiliza dados e critérios estatísticos para sustentar a tese

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 08:22
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Capa do livro Flamengo contra todos
Capa do livro Flamengo contra todos, de Alberto Mussa (Foto: Divulgação)

O escritor Alberto Mussa lança nesta segunda-feira (10) o livro "Flamengo contra todos", publicado pela Editora Civilização Brasileira, no qual utiliza dados e critérios estatísticos para sustentar a tese de que o Rubro-Negro é o maior clube do futebol brasileiro. A obra reúne análises sobre competições nacionais e internacionais e propõe uma discussão sobre diferentes formas de medir a grandeza de um clube.

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Formado em Matemática e autor de obras de ficção e ensaios, Mussa afirma que o livro nasceu da combinação entre sua formação acadêmica e sua relação como torcedor do Flamengo. Ao longo da publicação, ele analisa torneios, títulos e formatos de competições para comparar o desempenho dos principais clubes do país.📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

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Um dos temas abordados é a discussão sobre campeonatos históricos, como os de 1967, 1971 e 1987. Em vez de centrar o debate em decisões administrativas, o autor propõe avaliar o peso esportivo de cada torneio: "Qual foi, de fato, a maior competição disputada em cada período?", aborta.

Segundo Mussa, a intenção não é apresentar uma obra definitiva, mas estimular novas interpretações sobre a história do futebol brasileiro.

— Torcedores de outros clubes podem, e provavelmente irão, discordar de escolhas, pesos, recortes. Ainda assim, terão diante de si uma aula de história do futebol brasileiro, um exercício de classificação intelectual e uma demonstração cristalina de como o debate pode ser elevado sem perder o prazer. Mesmo os mais apaixonados encontrarão aqui histórias insólitas, detalhes esquecidos, episódios fascinantes que ajudam a compreender melhor o caminho tortuoso pelo qual o futebol brasileiro se construiu e se tornou o que é — escreveu Téo Benjamin, gerente de dados no Flamengo, no prefácio.

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Alberto Mussa nasceu no Rio de Janeiro, em 1961. Estudou Matemática e Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde concluiu o mestrado em Letras. É autor de romances, contos e ensaios, com obras publicadas em 19 países e traduzidas para 16 idiomas. Entre os reconhecimentos recebidos estão os prêmios Casa de Las Américas, Academia Brasileira de Letras, Oceanos, Machado de Assis e APCA. Flamengo contra todos é seu primeiro livro dedicado ao futebol.

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Capa do livro Flamengo contra todos
Capa do livro Flamengo contra todos, de Alberto Mussa (Foto: Divulgação)

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