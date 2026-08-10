Sormani alerta sobre rebaixamento após derrota do Santos Próximo confronto do Santos pelo Brasileirão será contra o Vasco

No último domingo (9), o Santos foi derrotado pelo Athletico-PR pelo placar de 2 a 0, diante de seus torcedores na Vila Belmiro. O confronto foi válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comentarista Fábio Sormani utilizou seu canal no YouTube para criticar o recente desempenho abaixo da equipe paulista.

Com a derrota, o Santos amargura a 17ª colocação do Brasileirão, sendo o primeiro time na zona de rebaixamento do campeonato, com 22 pontos em 21 jogos disputados.

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Fábio Sormani liga alerta após derrota do Santos na Vila Belmiro (Foto: Reprodução)

Fábio Sormani critica jogo ruim do Santos contra Athletico-PR

Diante do cenário negativo para o Peixe, o jornalista Fábio Sormani criticou diretamente a ausência de Neymar no jogo e revelou um receio para o próximo clássico contra o Corinthians:

- As telas do jogo mostraram o Neymar no camarote, ele não tinha que estar lá, deveria estar à disposição do treinador, mas arrumou um cartão amarelo, que é passível de punição, contra a Chapecoense, e não jogou esse jogo. A chance do Santos ser rebaixado é gigantesca. Nos últimos seis jogos, quatro foram na Vila Belmiro, conseguiu apenas um triunfo, e foi contra o Vitória. Vamos pegar o Corinthians, e, do jeito que os times estão, eu temo muito por um novo 7 a 1 - apontou o comentarista.

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Sormani completou sua fala, alertando sobre um possível rebaixamento da equipe alvinegra, que terá uma sequência complicada de jogos nas próximas rodadas do Brasileirão:

- Depois de quatro rodadas fora, o Santos está de volta ao Z4, um ponto a menos que o Internacional, que conseguiu um empate importante contra o Palmeiras. No ano passado, o Santos se livrou do rebaixamento apenas na última rodada, este ano é a mesma campanha. Vamos sofrer até o final. Nos próximos jogos, na minha opinião, o Santos soma dois pontos. Teremos 24 pontos depois de 27 rodadas, ou seja, a 10 rodadas do fim do campeonato - concluiu o jornalista.

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