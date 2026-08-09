Falha de Tiago Volpi contra o Corinthians viraliza: 'Bizarra' Goleiro errou no gol de Rodrigo Garro

Durante a partida entre RB Bragantino e Corinthians, um lance envolvendo o goleiro da equipe mandante, Tiago Volpi, viralizou nas redes sociais. O arqueiro recebeu um recuo à meia-altura e, ao tentar isolar a bola, furou e deixou Rodrigo Garro em condições de marcar para o Timão.

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O goleiro sofreu duras críticas pelo primeiro gol, marcado pelo argentino. Faltando três minutos para o fim do jogo, o camisa 1 sofreu outro tento, desta vez marcado por Pedro Raul, de cabeça.

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Veja o lance e algumas reações nas redes sociais:

MEU PAI DO CÉU, FALHA BIZARRA DO VOLPI



GOOOOOOL DO RODRIGO GARRO!!!! pic.twitter.com/DEnSZtlB78 — Italo Santana (@BulletClubIta) August 9, 2026

INACREDITÁVEL.



OLHA A FALHA DO TIAGO VOLPI NO GOL DO GARRO.



ELE FUROU A BOLA. MEU DEUS. pic.twitter.com/Qd7DqEMiZS — Central do Braga (@CentralDoBrega) August 9, 2026

Jesus amado, que coisa feia kkkkkk — zézin (@zezin_aleatorio) August 9, 2026

falha inacreditável do volpi pic.twitter.com/BiLkbE9WaI — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 9, 2026

TIAGO VOLPI INACREDITAVEL



QUE ISSO VOLPI DO CEU pic.twitter.com/9M2JV7zV6o — Noite de Copa (@Noitedecopa) August 9, 2026

Rodrigo Garro marcou para o Corinthians (Foto: Vitor Vidal/Ag. F8/Folhapress)

Como foi o jogo entre RB Bragantino e Corintians no Brasileirão?

O Corinthians iniciou a partida melhor e teve as principais chances de gol. Em cobrança de escanteio, Gabriel Paulista subiu mais alto que toda a defesa e quase abriu o placar. O Bragantino respondeu em finalização de Eduardo Sasha dentro da área. A primeira etapa terminou com o Timão com 57% de posse de bola e seis finalizações, contra apenas duas do Bragantino, mas sem mudança no placar.

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A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira: o Corinthians tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. Foi então que o goleiro Tiago Volpi apareceu de forma negativa. Após receber um recuo, o arqueiro tentou afastar a bola, mas furou e deixou a sobra para Rodrigo Garro, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e abrir o placar. O segundo gol do Timão saiu na reta final da partida. Matheuzinho cruzou na área, e Pedro Raul subiu mais alto que toda a defesa do Bragantino para cabecear e marcar o segundo do Corinthians.

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