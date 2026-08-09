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Gol antológico em Flamengo x Vitória choca torcedores: 'Absurdo'

Duelo deste domingo (9) é válido pelo Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 20:03
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Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão
Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Flamengo e Vitória estão se enfrentando, na noite deste domingo (9), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o clube carioca vence por 1 a 0 com um gol antológico de Erick Pulgar. Nas redes sociais, o lance do chileno repercutiu entre torcedores.

O primeiro gol do jogo aconteceu aos 14 minutos de jogo, nos pés do volante Erick Pulgar. O chileno recebeu passe de Léo Pereira e, da intermediária, finalizou no ângulo direito do goleiro Lucas Arcanjo, marcando um dos tentos mais bonitos do campeonato.

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Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com o golaço de Pulgar em Flamengo x Vitória. Veja o lance abaixo e os comentários:

Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão
Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja o lance e os comentários

Escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória na noite deste domingo (9), às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No Maracanã, o treinador português, com desfalques de última hora, fez algumas mudanças na equipe. Na lateral, Ayrton Lucas entra no lugar de Alex Sandro, que sentiu dores na panturrilha direita e não foi relacionado. Por outro lado, ele também conta com retornos importantes, como Paquetá e Plata.

Para a partida do Flamengo, o atacante Luiz Araújo, que está em fase final de recuperação de lesão, já era desfalque. Entretanto, o técnico Leonardo Jardim também não contará com outros três atletas: Alex Sandro (dores na panturrilha direita), Cebolinha (gripado) e Vitão (dores na coxa esquerda). De la Cruz, suspenso, também não fica à disposição.

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Por outro lado, as principais novidades são Lucas Paquetá e Plata. O primeiro se recuperou de uma lesão na coxa, enquanto o equatoriano tratou uma tendinite no joelho. A dupla vem treinando normalmente com o grupo.

A escalação do Flamengo para pegar o Vitória é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

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