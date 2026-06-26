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Militão alerta sobre qualidade do Japão contra o Brasil: 'Tomar cuidado'

Zagueiro alertou sobre qualidade japonesa

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 07:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Éder Militão alerta sobre qualidade do Japão durante o Seleção Sportv. (Foto: Reprodução/Sportv)
Éder Militão alerta sobre qualidade do Japão durante o Seleção Sportv. (Foto: Reprodução/Sportv)

O zagueiro Éder Militão demonstrou respeito ao Japão, próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Durante o programa do Seleção sportv, o defensor destacou o momento vivido pela equipe asiática e alertou para as qualidades do adversário antes do confronto da próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, pela segunda fase do Mundial.

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— Pra mim, o Japão vive um dos melhores momentos que estão vivendo como equipe e como jogadores. Eles estão mostrando que estão aí no jogo, têm jogadores bons. Tem que tomar cuidado, porque eles estão correndo o tempo todo, então temos que tomar cuidado com essa equipe — afirmou Militão.

O Brasil conheceu seu adversário após o encerramento do Grupo F. O Japão empatou por 1 a 1 com a Suécia e garantiu a segunda colocação da chave, marcando o encontro com a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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Japão chega embalado para enfrentar o Brasil

A seleção japonesa avançou ao mata-mata depois de uma campanha consistente na fase de grupos. A Holanda terminou na liderança do Grupo F com sete pontos, enquanto o Japão ficou na segunda colocação, com cinco. A Suécia avançou como uma das melhores terceiras colocadas, e a Tunísia acabou eliminada.

A equipe dirigida por Hajime Moriyasu chega ao duelo cercada de confiança após repetir o desempenho competitivo apresentado nas últimas edições da Copa do Mundo.

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Ritsu Doan assume protagonismo japonês

Principal destaque da seleção japonesa, Ritsu Doan vive grande fase no futebol alemão atuando pelo Eintracht Frankfurt. O atacante de 27 anos se consolidou como uma das referências técnicas da equipe e chega ao mata-mata como principal esperança ofensiva.

Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo
Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

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Sem a presença garantida de Takefusa Kubo, que se recupera de lesão, a responsabilidade criativa do Japão tende a recair ainda mais sobre o camisa 10. Doan participou dos três jogos da fase de grupos e foi decisivo no empate contra a Suécia ao dar assistência para o gol de Daizen Maeda.

Além dele, jogadores como Keito Nakamura e Ayase Ueda aparecem como armas da equipe asiática para tentar surpreender a Seleção Brasileira.

Caminho do Brasil na Copa pode levar à Argentina

Caso supere o Japão, o Brasil enfrentará nas oitavas de final a Costa do Marfim ou o segundo colocado do Grupo I, que neste momento é a Noruega de Haaland.

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Nas quartas de final, a Inglaterra surge como o adversário mais provável. Já um eventual clássico contra a Argentina só poderia acontecer na semifinal, já que as duas seleções estão em lados diferentes do chaveamento.

Do outro lado da chave, seleções como Alemanha, Espanha e França aparecem entre as principais candidatas a disputar uma vaga na decisão do Mundial, marcada para o dia 19 de julho, em Nova York/Nova Jersey.

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