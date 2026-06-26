Militão alerta sobre qualidade do Japão contra o Brasil: 'Tomar cuidado'
Zagueiro alertou sobre qualidade japonesa
O zagueiro Éder Militão demonstrou respeito ao Japão, próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Durante o programa do Seleção sportv, o defensor destacou o momento vivido pela equipe asiática e alertou para as qualidades do adversário antes do confronto da próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, pela segunda fase do Mundial.
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— Pra mim, o Japão vive um dos melhores momentos que estão vivendo como equipe e como jogadores. Eles estão mostrando que estão aí no jogo, têm jogadores bons. Tem que tomar cuidado, porque eles estão correndo o tempo todo, então temos que tomar cuidado com essa equipe — afirmou Militão.
O Brasil conheceu seu adversário após o encerramento do Grupo F. O Japão empatou por 1 a 1 com a Suécia e garantiu a segunda colocação da chave, marcando o encontro com a equipe comandada por Carlo Ancelotti.
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Japão chega embalado para enfrentar o Brasil
A seleção japonesa avançou ao mata-mata depois de uma campanha consistente na fase de grupos. A Holanda terminou na liderança do Grupo F com sete pontos, enquanto o Japão ficou na segunda colocação, com cinco. A Suécia avançou como uma das melhores terceiras colocadas, e a Tunísia acabou eliminada.
A equipe dirigida por Hajime Moriyasu chega ao duelo cercada de confiança após repetir o desempenho competitivo apresentado nas últimas edições da Copa do Mundo.
Ritsu Doan assume protagonismo japonês
Principal destaque da seleção japonesa, Ritsu Doan vive grande fase no futebol alemão atuando pelo Eintracht Frankfurt. O atacante de 27 anos se consolidou como uma das referências técnicas da equipe e chega ao mata-mata como principal esperança ofensiva.
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Sem a presença garantida de Takefusa Kubo, que se recupera de lesão, a responsabilidade criativa do Japão tende a recair ainda mais sobre o camisa 10. Doan participou dos três jogos da fase de grupos e foi decisivo no empate contra a Suécia ao dar assistência para o gol de Daizen Maeda.
Além dele, jogadores como Keito Nakamura e Ayase Ueda aparecem como armas da equipe asiática para tentar surpreender a Seleção Brasileira.
Caminho do Brasil na Copa pode levar à Argentina
Caso supere o Japão, o Brasil enfrentará nas oitavas de final a Costa do Marfim ou o segundo colocado do Grupo I, que neste momento é a Noruega de Haaland.
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Nas quartas de final, a Inglaterra surge como o adversário mais provável. Já um eventual clássico contra a Argentina só poderia acontecer na semifinal, já que as duas seleções estão em lados diferentes do chaveamento.
Do outro lado da chave, seleções como Alemanha, Espanha e França aparecem entre as principais candidatas a disputar uma vaga na decisão do Mundial, marcada para o dia 19 de julho, em Nova York/Nova Jersey.
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