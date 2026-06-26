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Brasil x Japão: Leitores do Lance! avaliam duelo da segunda fase da Copa

Jogo será disputado em Houston, nos Estados Unidos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 08:10
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Vinicius Júnior deulando com jogador do Japão em amistoso de outubro de 2025
Brasil e Japão se enfrentaram pela última vez em outubro de 2025 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O Brasil enfrentará o Japão na segunda fase da Copa do Mundo, e os leitores do Lance! opinaram sobre a definição do adversário da Seleção Brasileira. A equipe asiática terminou na segunda colocação do Grupo F após empatar com Holanda e Suécia e vencer a Tunísia, totalizando cinco pontos.

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    Após a confirmação do confronto que acontecerá em Houston, na próxima segunda-feira (29), os leitores foram questionados se gostaram do adversário, se preferiam pegar alguma das outras equipes europeias ou se o oponente era indiferente para as pretensões do time de Carlo Ancelotti.

    Com 55,3%, a opção de indiferença com relação ao rival da Seleção Brasileira no primeiro jogo de mata-mata foi a mais votada entre os internautas. A segunda com mais escolhas foi a de preferência pela Suécia, que terminou na terceira colocação do grupo, com 25,5%. Apenas 10,6% acreditam que o Japão era o melhor adversário, e 8,5% gostariam de enfrentar a Holanda.

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    Jogadores do Japão comemorando gol contra a Suécia na Copa do Mundo
    Japão passou na segunda colocação do Grupo F na Copa do Mundo e será o adversário do Brasil na competição (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Saiba o desempenho do Japão em mata-matas de Copa do Mundo

    Adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo, o Japão disputou a etapa eliminatória da competição em apenas quatro ocasiões em toda a sua história. Após empatar em 1 a 1 com a Suécia nesta quinta-feira (25), a seleção asiática garantiu a vice-liderança do Grupo F, ficando atrás da Holanda. O confronto entre a Seleção Brasileira e os japoneses está marcado para a próxima segunda-feira (29), em Houston, nos Estados Unidos.

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    Com exceção dos anfitriões Estados UnidosMéxico Canadá, o Japão foi o primeiro país a garantir a classificação para a Copa do Mundo 2026 após excelente desempenho nas eliminatórias asiáticas. Estreantes em 1998, os Samurais Azuis fazem a sua oitava participação em Mundiais e vão disputar o quinto mata-mata, com quatro eliminações até aqui, sendo todas nas oitavas de final.

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    Confira o histórico do Japão em jogos eliminatórios de Copa do Mundo:

    2002: Japão 0 x 1 Turquia

    2010: Japão 0 x 0 Paraguai (derrota por 5 x 3 nos pênaltis)

    2018: Japão 2 x 3 Bélgica

    2022: Japão 1 x 1 Croácia (derrota por 3 x 1 nos pênaltis)


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