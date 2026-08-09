Gol perdido em Palmeiras x Internacional revolta torcedores: 'Desaprendeu'
Jogo terminou empatado
Uma chance clara de gol perdida durante a partida entre Palmeiras e Internacional no Brasileirão revoltou torcedores nas redes sociais. No jogo disputado neste domingo (9), no Nubank Parque, Vitinho, da equipe visitante, teve a oportunidade de marcar na reta final do confronto, mas acabou não concretizando a chance.
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O camisa 28 recebeu a bola pela esquerda do ataque com o goleiro Carlos Miguel fora da meta e, em vez de finalizar enquanto o gol estava desprotegido, preferiu conduzir para o meio da área. Ao fazê-lo, o jogador perdeu o espaço para chutar e foi bloqueado.
Veja o lance e a reação de alguns torcedores do Internacional:
Olha o gol que o Vitinho (que quase acertou com o Santos) perdeu no último minuto de jogo contra o Palmeiras.— Comando Santista (@ComandoSantista) August 9, 2026
SURREAL !!! pic.twitter.com/Ju2aVyuzgn
O gol perdido pelo Vitinho e o contra ataque perdido pelo Paulinho. Que raiva, pqp!!!!— Matheus Kritli 🇦🇹 (@MatheusKritli) August 9, 2026
Vitinho perdeu o gol da vitoria, mas ta ótimo, 1 pontinho fora contra o líder— Isa (@isapossattii) August 9, 2026
O que o Vitinho fez no final do jogo não existe, se fosse um jogador de Kings League naquele lance era caixa. Pelo amor de Deus.— COLORADISMO (@Colordismo1) August 9, 2026
Dito isso, BOM RESULTADO.
vitinho desaprendeu a fazer gol, pqp— gabs (@gbrlgsk) August 9, 2026
Como foi o jogo entre Palmeiras e Internacional no Brasileirão?
Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. Mesmo como visitante, o Colorado tomou a iniciativa e levou perigo em duas oportunidades antes dos 15 minutos.
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Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira passaram a controlar o ritmo, e o Palmeiras melhorou. A equipe de Abel Ferreira encurralou o rival e criou sua primeira grande chance com Allan, travado por Marían perto da linha do gol. O restante da etapa foi marcado pelo embate no meio-campo, poucos chutes e muitos erros de passe.
Nas arquibancadas, a arbitragem foi alvo de vaias constantes por causa da demora do Internacional para repor a bola em jogo.
Faltou criatividade e sobrou embate físico nos 45 minutos finais. Diante da necessidade de vencer em casa, Abel Ferreira promoveu as entradas de Flaco López e Vitor Roque. A dupla, no entanto, pouco criou e deixou o gramado sem conseguir se destacar.
O camisa 9, inclusive, desperdiçou uma chance clara de abrir o placar. Livre dentro da área, recebeu a bola em boas condições, mas finalizou fraco, nas mãos do goleiro Matheus Cunha. O Palmeiras ensaiou uma blitz nos minutos finais, mas parou na defesa colorada, principal destaque do Internacional neste domingo.
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