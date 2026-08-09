Lance de Gabriel Brazão revolta torcedores do Santos: 'Não aprende' Goleiro foi criticado após o segundo gol do Athletico-PR

Durante a partida entre Santos e Athletico-PR, o goleiro Gabriel Brazão foi criticado por torcedores do Peixe nas redes sociais. O arqueiro não conseguiu parar Kevin Viveros, que marcou em duas oportunidades no primeiro tempo do jogo deste domingo (9). Após ter a rede balançada pela segunda vez, o camisa 77 sofreu críticas pela maneira como tentou proteger a meta.

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A equipe mandante chegou para a partida, disputada na Vila Belmiro, na zona de rebaixamento, enquanto os visitantes estão na parte da tabela que garante classificação para a Libertadores. Nos últimos cinco jogos no campeonato, o time comandado por Cuca soma apenas uma vitória, enquanto o Athletico-PR acumula quatro.

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Veja algumas opiniões de torcedores nas redes sociais sobre o lance de Gabriel Brazão:

O Brazao nao aprende que essas saida do gol dele de futebol de salal NAO FUNCIONA NO CAMPO — Coutinho 👑🔟 (@coutinho_sfc) August 9, 2026

brazão Kkkkkkkkkk meu Deus — vini jane morgan (@crfnasserala) August 9, 2026

que frango feio do brazão KKKKKK — gigi (@crvggi2) August 9, 2026

No segundo gol do Athletico, Adonis foi mal e perdeu na velocidade. Mas o senhor Brazão... Mais uma saída ruim e gol do Viveros. Goleiro comum e muito superestimado. — matheus henrique (@MatheusVH2) August 9, 2026

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK QUE FOI ISSO BRAZÃO — thomito 23/45🇦🇹 (@thomasdoimte) August 9, 2026

Kevin Viveros, do Athletico-PR, marcou dois gols no primeiro tempo contra o Santos no Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Santos e Atheltico-PR no Brasileirão?

O Athletico-PR controlou as ações na primeira etapa na Vila Belmiro e encontrou no contra-ataque uma arma eficiente diante de um Santos que tinha mais a bola, mas pouco conseguia produzir. A velocidade de Viveros foi decisiva para colocar em prática o plano da equipe paranaense.

O primeiro golpe veio aos 14 minutos. Após uma bola levantada na área, a defesa santista não conseguiu afastar o perigo, a bola voltou para Viveros, que bateu de primeira para colocar o Athletico-PR em vantagem.

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Aos 25, o Santos voltou a facilitar para o adversário. Oliva foi desarmado na etrada da área do time paranaense e a bola foi lançada para Viveros nas costas da defesa. O atacante colombiano disparou, ganhou dos marcadores e, diante de Gabriel Brazão, teve calma para tocar na saída do goleiro e ampliar a vantagem.

A atuação abaixo do esperado aumentou a insatisfação nas arquibancadas. No intervalo, jogadores deixaram o campo sob vaias da torcida na Vila Belmiro.

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Na segunda etapa, Cuca voltou com Rollheiser no lugar de Caballero em uma tentativa de ter mais posse de bola por dentro do campo para tentar criar mais chances de gol.

O time reagiu, teve ainda mais domínio da posse de bola, mas o controle do jogo não era revertido em chances de gol. Os visitantes conseguiram manter o sistema de jogo, atuando fechado e saindo para o contra-ataque, sempre acionando o colombiano Viveros, que atingiu a liderança da artilharia do Brasileirão, com 12 gols. No fim, a torcida visitante entoou gritos de "olé", tamanha a superioridade sobre o rival na Vila Belmiro.

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