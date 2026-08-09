Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Vitória no Brasileirão Equipes se enfrentaram no Maracanã

Flamengo e Vitória se enfrentaram neste domingo (9) em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo, realizado no Maracanã, marcou o encontro do vice-líder do campeonato, que encerrou o confronto com 42 pontos, e do Leão da Barra, que está na 13ª colocação com 26 pontos.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

O primeiro gol do jogo aconteceu aos 14 minutos de jogo, nos pés do volante Erick Pulgar. O chileno recebeu passe de Léo Pereira e, da intermediária, finalizou no ângulo direito do goleiro Lucas Arcanjo.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, faltando 10 minutos para o apito final, Bruno Henrique ampliou para os mandantes. O camisa 27 recebeu passe de Carrascal e, de esquerda, estufou as redes.

Veja os gols da partida:

Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Vitória no Brasileirão?

O Flamengo dominou o Vitória no primeiro tempo. A primeira grande chance surgiu antes mesmo dos 20 segundos, quando Ayrton Lucas cruzou para Carrascal, mas o colombiano parou no goleiro Arcanjo. Dois minutos depois, em uma jogadaça de Arrascaeta, foi a vez de Samuel Lino levar perigo.

continua após a publicidade

Com muita intensidade, o time de Jardim abriu o placar aos 13 minutos, em um chutaço de Erick Pulgar, sem a mínima chance para o goleiro. O lance relembrou o gol marcado pelo chileno contra o mesmo adversário, no primeiro turno. Inspirado no companheiro, Léo Pereira também levou perigo ao arriscar de longe. O placar ficou barato, principalmente pelo volume ofensivo dos cariocas, que finalizaram 12 vezes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo voltou do intervalo impondo o mesmo ritmo e esteve perto do segundo gol. Entretanto, com o passar do tempo, o gás foi diminuindo, fazendo com que Jardim mexesse na equipe. Com novas peças, o Rubro-Negro, em jogada bem trabalhada, mandou a bola na trave de Arcanjo aos 17'.

continua após a publicidade

O segundo gol saiu justamente de quem veio do banco: Bruno Henrique. O atacante, de perna esquerda, acertou um bonito chute, sem chance para o goleiro. Após o tento, o Flamengo diminuiu o ritmo e administrou o placar.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.