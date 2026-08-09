Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Vitória no Brasileirão
Equipes se enfrentaram no Maracanã
Flamengo e Vitória se enfrentaram neste domingo (9) em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo, realizado no Maracanã, marcou o encontro do vice-líder do campeonato, que encerrou o confronto com 42 pontos, e do Leão da Barra, que está na 13ª colocação com 26 pontos.
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
O primeiro gol do jogo aconteceu aos 14 minutos de jogo, nos pés do volante Erick Pulgar. O chileno recebeu passe de Léo Pereira e, da intermediária, finalizou no ângulo direito do goleiro Lucas Arcanjo.
Na segunda etapa, faltando 10 minutos para o apito final, Bruno Henrique ampliou para os mandantes. O camisa 27 recebeu passe de Carrascal e, de esquerda, estufou as redes.
Veja os gols da partida:
August 9, 2026
August 10, 2026
Como foi o jogo entre Flamengo e Vitória no Brasileirão?
O Flamengo dominou o Vitória no primeiro tempo. A primeira grande chance surgiu antes mesmo dos 20 segundos, quando Ayrton Lucas cruzou para Carrascal, mas o colombiano parou no goleiro Arcanjo. Dois minutos depois, em uma jogadaça de Arrascaeta, foi a vez de Samuel Lino levar perigo.
Com muita intensidade, o time de Jardim abriu o placar aos 13 minutos, em um chutaço de Erick Pulgar, sem a mínima chance para o goleiro. O lance relembrou o gol marcado pelo chileno contra o mesmo adversário, no primeiro turno. Inspirado no companheiro, Léo Pereira também levou perigo ao arriscar de longe. O placar ficou barato, principalmente pelo volume ofensivo dos cariocas, que finalizaram 12 vezes.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Flamengo voltou do intervalo impondo o mesmo ritmo e esteve perto do segundo gol. Entretanto, com o passar do tempo, o gás foi diminuindo, fazendo com que Jardim mexesse na equipe. Com novas peças, o Rubro-Negro, em jogada bem trabalhada, mandou a bola na trave de Arcanjo aos 17'.
O segundo gol saiu justamente de quem veio do banco: Bruno Henrique. O atacante, de perna esquerda, acertou um bonito chute, sem chance para o goleiro. Após o tento, o Flamengo diminuiu o ritmo e administrou o placar.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Nacional
Classificação do Brasileirão: o que separa Palmeiras e Flamengo?Há 12 minutos
Flamengo
Em noite de golaços, Flamengo bate Vitória e diminui diferença para o PalmeirasHá 14 minutos
Fora de Campo
Gol antológico em Flamengo x Vitória choca torcedores: 'Absurdo'Há 1 hora
Flamengo
Com desfalques importantes, Flamengo define escalação para enfrentar o VitóriaHá 3 horas
Flamengo
Flamengo tem desfalques de última hora para enfrentar o VitóriaHá 4 horas
Fora de Campo
Filipe Luís vira contra Liverpool, e torcida do Flamengo reageHá 7 horas
Mais LANCE!