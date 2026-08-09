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Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Vitória no Brasileirão

Equipes se enfrentaram no Maracanã

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 19:56
Atualizado há 1 minutos
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Bruno Henrique comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão
Jogo entre Flamengo e Vitória é válido pelo Brasileirão (Foto: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Flamengo e Vitória se enfrentaram neste domingo (9) em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo, realizado no Maracanã, marcou o encontro do vice-líder do campeonato, que encerrou o confronto com 42 pontos, e do Leão da Barra, que está na 13ª colocação com 26 pontos.

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O primeiro gol do jogo aconteceu aos 14 minutos de jogo, nos pés do volante Erick Pulgar. O chileno recebeu passe de Léo Pereira e, da intermediária, finalizou no ângulo direito do goleiro Lucas Arcanjo.

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Na segunda etapa, faltando 10 minutos para o apito final, Bruno Henrique ampliou para os mandantes. O camisa 27 recebeu passe de Carrascal e, de esquerda, estufou as redes.

Veja os gols da partida:

Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão
Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Vitória no Brasileirão?

Flamengo dominou o Vitória no primeiro tempo. A primeira grande chance surgiu antes mesmo dos 20 segundos, quando Ayrton Lucas cruzou para Carrascal, mas o colombiano parou no goleiro Arcanjo. Dois minutos depois, em uma jogadaça de Arrascaeta, foi a vez de Samuel Lino levar perigo.

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Com muita intensidade, o time de Jardim abriu o placar aos 13 minutos, em um chutaço de Erick Pulgar, sem a mínima chance para o goleiro. O lance relembrou o gol marcado pelo chileno contra o mesmo adversário, no primeiro turno. Inspirado no companheiro, Léo Pereira também levou perigo ao arriscar de longe. O placar ficou barato, principalmente pelo volume ofensivo dos cariocas, que finalizaram 12 vezes.

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Flamengo voltou do intervalo impondo o mesmo ritmo e esteve perto do segundo gol. Entretanto, com o passar do tempo, o gás foi diminuindo, fazendo com que Jardim mexesse na equipe. Com novas peças, o Rubro-Negro, em jogada bem trabalhada, mandou a bola na trave de Arcanjo aos 17'.

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O segundo gol saiu justamente de quem veio do banco: Bruno Henrique. O atacante, de perna esquerda, acertou um bonito chute, sem chance para o goleiro. Após o tento, o Flamengo diminuiu o ritmo e administrou o placar.

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