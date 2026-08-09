Derrota de João Fonseca em Montreal repercute: 'Temos que aceitar' Brasileiro caiu para Ben Shelton, atual campeão

João Fonseca perdeu para o americano Ben Shelton, na noite deste domingo (9), e deu adeus ao ATP de Montreal. Nas redes sociais, a derrota do jovem tenista brasileiro repercutiu muito entre torcedores. O carioca foi criticado pela atuação.

A primeira campanha de João Fonseca na volta da gira de quadra rápida terminou nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal. O número 1 do Brasil e 27 do mundo foi derrotado pelo americano Ben Shelton, top 10 do ranking da ATP e atual campeão do torneio canadense, por 2 sets a 0, nas parciais de 6/3 e 7/6 (3). A partida foi disputada na quadra central do Estádio IGA.

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➡️Veja os lances da derrota de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

Nas redes sociais, internautas brasileiros criticaram a atuação de João Fonseca. Veja os comentários abaixo:

João Fonseca em ação contra Casper Ruud na terceira rodada do Masters 1000 de Montreal (Foto: MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES)

Veja comentários sobre o tenista

Como foi o jogo de João Fonseca

Com os atletas ainda entrando em ritmo de jogo, os dois primeiros games foram de saques irregulares. João aproveitou os erros de Ben Shelton no primeiro serviço, mas foi quebrado em seguida. Os games seguintes foram mais disputados, com o brasileiro explorando o ponto fraco do americano, o backhand, por meio da cruzada de direita. Ambos conseguiram confirmar seus respectivos saques: 3 a 3.

Ben Shelton chegou a quatro games com um de zero, pressionando João Fonseca com saques abertos e potentes. O brasileiro teve três vantagens consecutivas no game seguinte e não conseguiu concluir, sendo quebrado após subir à rede em duas tentativas. O saque retornou para o americano, que fez valer a posse com novo game de zero: 6 a 3.

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João Fonseca voltou do intervalo impondo agressividade no saque e garantiu um game de zero. Nos dois seguintes, ficou a um ponto de repetir o feito, mas dessa vez não deixou escapar a vantagem. Com um lobby no segundo e um duelo na rede vencido no terceiro, o brasileiro surpreendeu Shelton e abriu 3 a 0.

Depois de Shelton confirmar o saque, João Fonseca teve o serviço a favor e a vantagem em dois momentos, mas dores no tornozelo direito impactaram seu rendimento nas últimas bolas. O americano aproveitou para diminuir e, embalado pela reação, buscou o empate com um game de zero: 3 a 3.

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Ambos voltaram a impor seus estilos por meio do saque, garantindo vitórias tranquilas nos games seguintes. João Fonseca chegou a estar a um game do empate duas vezes (5 a 4 e 6 a 5), porém foi contido pelo terceiro game de zero sofrido na parcial. No tie-break, Ben Shelton se mostrou superior nas trocas de bolas e fechou o jogo: 7 a 6 (3).

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