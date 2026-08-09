Lance de Gabigol em Santos x Athletico-PR viraliza: 'Loucura' Peixe perdeu em casa por 2 a 0 neste domingo (9)

Santos e Athletico-PR se enfrentaram, na noite deste domingo (9), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, um lance de Gabigol viralizou entre torcedores durante a partida na Vila Belmiro. O Peixe perdeu por 2 a 0.

Depois que Kevin Viveros fez seu primeiro gol na partida, o time da casa fez boa jogada pela esquerda. O lateral Escobar fez belo cruzamento para Gabigol, e o camisa 9 do Peixe puxou uma bonita bicicleta, mas a bola passou raspando na trave.

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Nas redes sociais, o lance do camisa 9 em Santos x Athletico-PR viralizou entre torcedores. Veja a jogada e os comentários abaixo:

Viveros, do Athletico-PR, em lance com Ananias, do Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Veja comentários e a jogada

Como foi o jogo entre Santos e Athletico-PR

O Athletico-PR controlou as ações na primeira etapa na Vila Belmiro e encontrou no contra-ataque uma arma eficiente diante de um Santos que tinha mais a bola, mas pouco conseguia produzir. A velocidade de Viveros foi decisiva para colocar em prática o plano da equipe paranaense.

O primeiro golpe em Santos x Athletico veio aos 14 minutos. Após uma bola levantada na área, a defesa santista não conseguiu afastar o perigo, a bola voltou para Viveros, que bateu de primeira para colocar o Athletico-PR em vantagem.

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Aos 25, o Santos voltou a facilitar para o Athletico-PR. Oliva foi desarmado na etrada da área do time paranaense e a bola foi lançada para Viveros nas costas da defesa. O atacante colombiano disparou, ganhou dos marcadores e, diante de Gabriel Brazão, teve calma para tocar na saída do goleiro e ampliar a vantagem.

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A atuação abaixo do esperado aumentou a insatisfação nas arquibancadas. No intervalo, jogadores deixaram o campo sob vaias da torcida na Vila Belmiro.

Na segunda etapa, Cuca voltou com Rollheiser no lugar de Caballero em uma tentativa de ter mais posse de bola por dentro do campo para tentar criar mais chances de gol.

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O time reagiu, teve ainda mais domínio da posse de bola, mas o controle do jogo não era revertido em chances de gol em Santos x Athletico-PR. Os visitantes conseguiram manter o sistema de jogo, atuando fechado e saindo para o contra-ataque, sempre acionando o colombiano Viveros, que atingiu a liderança da artilharia do Brasileirão, com 12 gols. No fim, a torcida visitante entoou gritos de "olé", tamanha a superioridade sobre o rival na Vila Belmiro.