'Futebol zero': Mauro Cezar critica empate de Palmeiras e Internacional Equipes ficaram somente no empate pelo Brasileirão

No Nubank Parque, o Palmeiras ficou somente no empate por 0 a 0 com o Internacional no último domingo (9), pela 22ª rodada do Brasileirão. Durante o programa Posse de Bola, do UOL, Mauro Cezar criticou o desempenho recente da equipe Alviverde.

A equipe paulista ainda continua dormindo na liderança do campeonato, no entanto, acompanha a situação do Flamengo, que conquistou os três pontos nesta rodada e diminuiu a distância do Palmeiras.

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Mauro Cezar cobra por desempenho em Palmeiras x Internacional (Foto: Reprodução)

Desempenho abaixo em Palmeiras x Internacional?

Durante o programa, Mauro apontou que o Palmeiras possui um grande elenco à disposição da comissão técnica, mas que o futebol praticado é abaixo do esperado para uma equipe deste tamanho:

- Futebol no Palmeiras é muito pouco, tem que ser falado com mais ênfase, é muito pouco! Chegou o John Arias, tinha o Allan, não vendeu. Só não tem o Paulinho, mas tem todo mundo à disposição, praticamente. O futebol é muito fraco, e a tolerância com esse futebol ruim do Palmeiras é impressionante - apontou o comentarista.

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Completando sua fala, o analista de futebol mencionou as conquistas recentes do clube e também episódios em que desempenharam abaixo do esperado, e acabaram sendo derrotados em jogos importantes:

- O Palmeiras já avançou em competições importantes usando o tal do ônibus também, já jogou assim, com extrema cautela, o que é legítimo. O clube ofereceu à comissão técnica os melhores jogadores, mas não conseguem fazer nada diferente disso aí. Porque o time não chutou uma bola em direção ao gol hoje, qual o progresso? Eu só acho que o clube tem uma tolerância impressionante da mídia, que eu não consigo entender a razão - criticou Mauro.

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Como foi o duelo pelo Campeonato Brasileiro?

Palmeiras e Internacional fizeram um primeiro tempo de poucas emoções, com o Colorado tomando a iniciativa e criando duas chances nos minutos iniciais. Aos poucos, Marlon Freitas e Andreas Pereira assumiram o controle do meio-campo, e o Verdão melhorou. A equipe de Abel Ferreira chegou a levar perigo com Allan, mas o restante da etapa foi marcado por muitos erros de passe e poucas finalizações.

Na segunda etapa, o jogo seguiu com pouca criatividade e bastante disputa física. Abel Ferreira colocou Flaco López e Vitor Roque em campo, mas a dupla pouco produziu. Vitor Roque ainda desperdiçou uma boa oportunidade ao finalizar fraco, nas mãos de Matheus Cunha. Nos minutos finais, o Palmeiras pressionou o Internacional em busca da vitória, mas parou na defesa colorada.

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