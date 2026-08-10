Eric Faria dispara sobre janela frustrada do Flamengo Flamengo bateu o Vitória no Brasileirão e está com 42 pontos

O Flamengo bateu o Vitória por 2 a 0, no último domingo (9), no Maracanã, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Erick Pulgar e Bruno Henrique marcaram os gols. Durante o programa Fechamento SporTV, Eric Faria comentou as tentativas frustradas de contratações da equipe rubro-negra.

Na classificação, o Flamengo tem 42 pontos, contra 48 do Palmeiras, que empatou com o Internacional nesta rodada. O Vitória, na segunda parte da tabela, soma 26 pontos.

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Comentarista aponta frustração em janela de transferências do Flamengo (Foto: Divulgação/Globo)

Janela de transferências frustrada?

De acordo com o comentarista, é interessante da parte do Flamengo a tentativa de trazer alguns jogadores de grande nome no futebol, porém, a equipe tem um elenco robusto de reservas e suplentes:

- Você viu a escalação do Flamengo e falou: 'Pô, timaço'. Aí começaram a entrar os reservas e a gente pensou: 'Caramba, olha o banco do Flamengo'. Paquetá, Plata, Bruno Henrique… E aí, nesta semana, o noticiário do Flamengo foi sequestrado pelo fracasso do clube na janela. Tentou o Almada, não conseguiu. Tentou o Luiz Henrique, não conseguiu. Eu acho ótimo que o Flamengo tente nomes assim. É importante para o futebol brasileiro que um clube consiga repatriar e trazer jogadores desse nível - afirmou Eric Faria.

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Completando sua fala, o especialista em futebol mencionou que essa falha na contratação pode ser positiva financeiramente para um futuro a longo prazo do clube:

- Ainda que seja um cofre gordinho, como o do Flamengo, chegou uma hora em que o presidente falou: 'Eu não vou dar'. E está certo. O Flamengo acabou se frustrando na negociação, mas talvez, daqui a alguns anos, essa medida e essa frustração por não ter trazido o Luiz Henrique tragam algum tipo de recompensa financeira para o clube - completou o comentarista.

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Como foi o confronto Flamengo x Vitória

O Flamengo dominou o Vitória desde os primeiros segundos e criou boas oportunidades antes de abrir o placar aos 13 minutos. Após cruzamento de Ayrton Lucas, Carrascal parou em Arcanjo, enquanto Samuel Lino também levou perigo. O gol saiu dos pés de Erick Pulgar, que acertou um chutaço de fora da área, repetindo o feito do primeiro turno. O Rubro-Negro ainda teve outras chances e terminou a etapa com 12 finalizações.

Na volta do intervalo, o Flamengo manteve a pressão e chegou perto de ampliar, acertando a trave aos 17 minutos. Uma das alterações deu resultado: Bruno Henrique, vindo do banco, marcou o segundo gol com um bonito chute de esquerda. Depois do 2 a 0, o Rubro-Negro reduziu o ritmo e administrou a vantagem até o fim.

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