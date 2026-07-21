Mulher revela que Michael Olise tem filha reconhecida após teste de DNA Fatima Zaubrecher afirma que o atacante reconheceu a paternidade, mas que a comunicação ocorre apenas por advogados

Em entrevista ao jornal alemão Bild, uma mulher chamada Fatima Zaubrecher, de 34 anos, afirma ter uma filha, Aaliyah Noor, de 20 meses, com o atacante francês Michael Olise. Segundo ela, o jogador de 24 anos do Bayern de Munique reconheceu a paternidade após um teste de DNA, porém, toda a comunicação acontece exclusivamente através de advogados.

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Segundo Fatima, os dois iniciaram um relacionamento em 2022, após se conhecerem pelas redes sociais. A relação, mantida à distância, durou aproximadamente dois anos. Ela afirmou que o término ocorreu pouco antes de descobrir a gravidez. A alemã também declarou que Olise nunca chegou a conhecer a filha pessoalmente e fez críticas ao comportamento do jogador diante da situação.

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— Fico devastada em ver o quão sem sentimentos alguém pode ser com o próprio filho. Ele nem sequer fala comigo e simplesmente envia seus advogados.

Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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De acordo com Fatima, Olise nunca conheceu a filha pessoalmente. Ela afirma que, após o nascimento da bebê, enviou fotos ao jogador, mas não recebeu resposta. Segundo a alemã, apenas os advogados do atleta entraram em contato para oferecer o pagamento de pensão alimentícia, proposta que ela considerou insuficiente para a criação de Aaliyah. Vale dizer que Michael Olise recebe cerca de 14 milhões de euros por temporada no Bayern. Desde então, os dois travam uma disputa judicial envolvendo questões financeiras. Olise ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso e as declarações de Fatima Zaubrecher.

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