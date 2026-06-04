Ancelotti revela em qual momento decidiu convocar Neymar: 'Boa atitude'

Em entrevista ao ex-meia Paulo Roberto Falcão, ex-craque da Seleção Brasileira que atuou nas Copas do Mundo de 1982 e 1986, o técnico Carlo Ancelotti revelou em qual momento decidiu que convocaria Neymar para a Copa do Mundo de 2026. O treinador enfrentou forte apelo popular para levar o craque do Santos antes do anúncio oficial, feito no dia 18 de maio.

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Durante a entrevista, Ancelotti explicou que optou por convocar Neymar quando notou que o atacante começou a jogar com mais regularidade e apresentou melhora em sua condição física.

— [Decidi] No momento que ele começou a jogar com regularidade no Campeonato Brasileiro. O último período, depois da Data Fifa de março, ele jogou com continuidade e em bom nível — afirmou.

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Ancelotti orienta Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Questionado se o treinador teria sentido o clamor popular pela convocação de Neymar, Ancelotti respondeu que sim, e explicou se a pressão externa influenciou na decisão pela convocação do atacante ou não:

— Sim, sentia [o clamor do povo pela convocação do Neymar]. Por todos os lados, estádios, aeroportos, restaurantes, tudo. Não [convocou Neymar por pressão] certamente não. É normal, assim você pode entender como futebol é importante neste país. Acho que o amor que o povo tem pela seleção é único. Não há nenhum outro país no mundo que tem esse amor pela seleção. Neste aspecto, o Brasil é único — disse Ancelotti.

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O treinador da Seleção Brasileira também explicou que não chegou a ter contato com Neymar antes do anúncio oficial da convocação, mas que a boa atitude demonstrada e a melhoria o incentivou a levar o ídolo aos Estados Unidos.

— [...] Não tive contato com ele [antes da convocação], mas, como disse, mostrou boa atitude, melhoria no último período e por isso o chamei. [...] É um jogador que tem qualidade, talento, é experiente e pode ajudar a equipe a melhorar a qualidade do jogo — concluiu Ancelotti.

O treinador também foi perguntado se acredita que ganhará o título da Copa, e foi categórico ao responder:

— Acho que sim. Quero criar uma expectativa alta nos meus jogadores. Quando a expectativa é alta, a motivação é maior.

A entrevista foi publicada no canal Duda Garbi. Embora tenha sido convocado por Ancelotti, Neymar não pôde jogar a partida amistosa contra o Panamá, vencida pela Seleção Brasileira por 6 a 2, e não poderá atuar contra o Egito no próximo dia 6, às 19h. O atacante segue se recuperando de uma lesão grau 2 na panturrilha, e é dúvida para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra Marrocos.

Neymar na chegada em Nova Jersey (Foto: Rafael Ribeiro / Lance!)

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