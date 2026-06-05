MORRISTOWN, NJ (EUA) — Fora do amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito neste sábado (6), Neymar segue o planejamento de recuperação da lesão na panturrilha direita. O atacante, que não viajará com a delegação para Cleveland, palco do último jogo antes da estreia na Copa do Mundo, passará por uma ressonância magnética na próxima segunda-feira.

continua após a publicidade

O exame, solicitado pela comissão técnica da Seleção Brasileira, faz parte do acompanhamento da evolução do tratamento do camisa 10. Na coletiva de imprensa desta sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti confirmou o exame do atleta.

— Acho que é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que vai fazer uma ressonância e, se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana — disse o treinador.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

Dia a dia de Neymar na Seleção

Sem condições de treinar com os companheiros nos últimos dias, Neymar tem realizado trabalhos na academia, além de sessões de fisioterapia. O jogador segue uma programação individualizada, com foco total na recuperação. A expectativa é que os próximos dias sejam decisivos para a evolução do quadro clínico e para a definição de seu cronograma de retorno às atividades com o grupo.

Decisão pela não viagem de Neymar para Cleveland, palco do amistoso da Seleção

A decisão segue uma lógica defendida internamente pela comissão técnica desde a confirmação da lesão. Como Neymar não possui condições de jogo e a Seleção não realizará treinamentos em Cleveland, o deslocamento foi considerado desnecessário. A viagem entre Nova Jersey e a cidade do amistoso dura aproximadamente uma hora e meia em cada trecho, o que representaria um desgaste adicional para um atleta que está em fase de recuperação.

continua após a publicidade

Neymar desembarca do avião nos Estados Unidos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Dessa forma, enquanto a equipe disputa o último compromisso antes da estreia no Mundial, Neymar permanecerá em Nova Jersey dando sequência ao tratamento. Segundo informou a CBF, o atacante continuará realizando sessões de fisioterapia e ampliando gradativamente a carga dos trabalhos físicos, etapas consideradas fundamentais para que ele volte aos gramados dentro do prazo inicialmente projetado pelos médicos.

A lesão foi diagnosticada após uma ressonância magnética realizada no dia 27 de maio, durante o período de preparação da Seleção em Teresópolis. Na ocasião, o Lance! teve acesso a imagens que mostravam Neymar deixando o local do exame visivelmente abatido após receber o resultado.

No dia seguinte, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, detalhou a situação clínica do jogador e informou que o tempo estimado para recuperação seria entre duas e três semanas. Desde então, Neymar vem cumprindo rigorosamente o protocolo estabelecido pelo departamento médico, alternando sessões de fisioterapia, trabalhos de fortalecimento muscular e atividades de controle de carga.

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.