Ibrahimovic detona Paredes após briga na final da Copa: 'Teria lhe dado' Com o triunfo diante da Argentina, a Espanha consagrou-se bicampeã mundial

Zlatan Ibrahimovic criticou duramente o volante argentino Leandro Paredes pela participação na confusão generalizada que marcou o fim da final da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha sobre a Argentina, no último domingo, no Estádio de Nova Jersey.

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Ibrahimovic detona atitude de Paredes em final da Copa do Mundo (Foto: John Nacion / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Recado de Ibrahimovic a Paredes em final da Copa

Durante um programa esportivo na Fox Sports internacional, o ex-atacante sueco afirmou que teria reagido de forma mais incisiva caso estivesse em campo e direcionou suas críticas ao meio-campista argentino, um dos protagonistas do tumulto:

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- Paredes pode agradecer por não haver um jogador como eu em campo. Se eu estivesse lá, teria lhe dado uma cabeçada e sido expulso - disparou Ibrahimovic.

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Além das críticas a Paredes, Ibrahimovic também demonstrou incômodo com a postura dos jogadores da Espanha durante a confusão na final da Copa. Para o ex-jogador, os espanhóis demoraram a reagir para defender Gavi e Eric García, que se envolveram diretamente no confronto com os argentinos:

- Não sei o que os jogadores espanhóis estavam fazendo. Eles apenas assistem enquanto um jogador agride um companheiro de equipe - completou o ex-atleta.

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Gatilho que provocou a confusão entre as seleções

A confusão começou logo após o apito final da decisão. Nahuel Molina deu um encontrão em Rodri quando o volante espanhol, que já havia sido substituído, correu em direção ao círculo central para comemorar o título. Rodri se levantou para tirar satisfações, momento em que Borja Iglesias e Eric García partiram em defesa do companheiro.

A partir daí, o confronto tomou maiores proporções. Molina deixou o local, mas Leandro Paredes correu em direção aos jogadores da Espanha e empurrou Eric García. Gavi, que também estava no banco de reservas, entrou na confusão e acabou sendo derrubado por Paredes e por Thiago Almada, que saiu do banco da Argentina para participar do tumulto.

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Durante a confusão, Paredes ainda segurou Gavi pelo pescoço e tentou derrubar o volante espanhol. Os ânimos na final da Copa só foram controlados quando outros jogadores da Espanha, que ainda não estavam envolvidos, e Walter Samuel, integrante da comissão técnica da Argentina, chegaram ao local para separar os atletas e encerrar o confronto.

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