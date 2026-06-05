Seleção da vida real #4: 'bebê de Messi', Yamal é fã de Neymar e de música brasileira
Camisa 10 do Barcelona vai disputar sua primeira Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Lamine Yamal é um dos principais nomes do futebol mundial na atualidade e será o jogador responsável por liderar a Espanha em sua primeira disputa de Copa do Mundo na carreira. Apesar de ter apenas 18 anos, o camisa 10 do Barcelona, que tem como principal ídolo Neymar Júnior, coleciona gols, assistências e títulos pelo clube e pela seleção nacional.
Seleção da vida real #1: o investidor, esquiador e filantropo Manuel Neuer
Fora de Campo
Seleção da vida real #3: o pai, poliglota e empresário Kevin De Bruyne
Fora de Campo
Seleção da vida real #2: ‘Carioca’, Arrascaeta ama cavalos e é dono de confeitaria
Fora de Campo
O ponta-direita, que deve disputar apenas o terceiro jogo da fase de grupos do Mundial por conta de uma lesão, buscará o bicampeonato para o seu país após a solitária conquista em 2010. Mas, para além dos feitos impressionantes dentro dos campos, mesmo com pouca idade, o craque possui histórias interessantes em sua curta trajetória até aqui. Para aumentar ainda mais a expectativa para a Copa do Mundo, o Lance! preparou um perfil com o que Lamine Yamal vive fora das quatro linhas.
Família e origens de Lamine
Filho de pais africanos, Lamine Yamal nasceu na Espanha, em um bairro conhecido pelo alto número de imigrantes chamado de Rocafonda, em Mataró. A cidade, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância de Barcelona, tem como código postal o número 304, presente em diversas comemorações do craque como uma forma de homenagem às suas origens.
Mounir Nasroui, pai do jogador, nasceu no Marrocos, e a sua mãe, Sheila Ebana, é da Guiné-Equatorial. Já o seu irmão, que virou um símbolo nas comemorações de títulos do Barcelona, se chama Keyne. A família de Lamine segue muitos dos costumes de seus países de origem, e uma das comidas preferidas do jogador é arroz com molho de amendoim, comida típica da terra natal de sua mãe.
➡️ Seleção da vida real #2: 'Carioca', Arrascaeta ama cavalos e é dono de confeitaria
Mounir é muitas vezes responsável por gerar polêmicas sobre a carreira do filho, como quando criticou a premiação da Bola de Ouro para Dembélé e o segundo lugar de Yamal. Além disso, já se envolveu em polêmicas de cunho político semanas após a estreia do filho no elenco profissional do time da Catalunha. Para defender o seu bairro e a nacionalidade marroquina, atacou uma tenda do partido espanhol de extrema-direita, VOX, e os chamou de racistas. Após o ocorrido, precisou ser retirado do local pela polícia.
Batizado por Messi
Em dezembro de 2007, em uma ação de marketing, Lamine Yamal, que tinha apenas seis meses de idade, foi fotografado por Joan Monfort junto a Lionel Messi. Em uma das fotos, o maior ídolo da história do Barcelona aparece banhando o jovem espanhol e, na outra, aparece ao lado de Sheila Ebana cuidando do bebê em uma das imagens que se tornaram mais icônicas na história do esporte.
Segundo o fotógrafo, ele não lembrava daquela foto e só revisitou o momento quando a imagem passou a viralizar nas redes sociais.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
— Eu só lembrei dessa foto semana passada. Um amigo me mandou uma mensagem e perguntou se era minha. Disse que sim, mas não reconheceu o bebê. Perguntei quem era, ele disse: "É o Lamine Yamal" — disse Joan Monfort.
A ação de marketing que produziu a foto aconteceu em uma parceria entre o Barcelona e a Unicef para um calendário beneficente do jornal SPORT. Lamine Yamal foi escolhido após um sorteio com crianças da cidade.
Relacionamentos de Lamine Yamal
Lamine Yamal também traz os holofotes para si quando se trata de relacionamentos. O camisa 10 esteve junto da cantora Nicki Nicole de julho até o final de outubro de 2025, quando terminaram sob rumores de infidelidade do jogador. Segundo ele, isso nunca aconteceu e o término com a artista argentina foi feito em paz e comum acordo.
A informação do término à época foi confidenciada ao jornalista Javi Hoyos, que deu a notícia em primeira mão.
➡️ Seleção da vida real #3: o pai, poliglota e empresário Kevin De Bruyne
— Não estamos juntos. Não foi por nenhuma traição. Simplesmente, estamos separados. Tudo que está sendo divulgado não tem relação com nossa relação — comentou o atleta, encerrando quaisquer dúvidas e boatos sobre o relacionamento dos jovens.
Desde o início, O namoro de Yamal e Nicki dois gerou muita repercussão e sempre esteve em alta. Entre rumor de affair e uma suposta desaprovação por parte da família do jogador, Lamine homenageou a então namorada em mais de uma comemoração de gol. Nascida em Rosário, na Argentina, Nicole ganhou fama com o seu R&B contemporâneo mesclado ao reggaeton que a rendeu oito indicações ao Grammy, apesar de nunca ter levado o famoso prêmio para casa.
Quase um ano após o início da história com Nicki, Lamine Yamal voltou a ser alvo dos sites de fofoca, por aparecer com Inés García em imagens que flagraram momentos a sós na Catalunha e Grécia. O jogador tornou o relacionamento oficial ao aparecer acompanhado no evento de comemoração do título espanhol feito pelo Barcelona.
A espanhola, nascida em Sevilha, é influenciadora e tem apenas 20 anos, dois a mais do que o atleta. Em suas redes sociais, compartilha conteúdos voltados para a moda e a sua rotina pessoal.
Paixão por música brasileira e Neymar
Revelado em La Masia, base do Barcelona, Lamine Yamal nunca escondeu a sua paixão pela música, futebol brasileiro e, especialmente, por Neymar. O jovem já admitiu em diversas ocasiões que o camisa 10 do Santos é a sua maior inspiração dentro de campo, mesmo herdando a lendária camisa de Lionel Messi.
Segundo o jogador, o argentino sempre foi o melhor, mas o jeito do ex-camisa 11 do Barcelona sempre lhe chamou a atenção.
— Ele (Neymar) era o cara que eu admirava, assistia a todos os vídeos. Claro que Messi, para mim, sempre foi o melhor, mas eu amava o jeito que o Neymar jogava, tudo que ele era — disse Lamine em entrevista à La Liga.
➡️ Seleção da vida real #1: o investidor, esquiador e filantropo Manuel Neuer
Com a Copa do Mundo se aproximando e Neymar já convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira, Yamal falou, antes da divulgação dos 26 nomes, do desejo de que o craque brasileiro dispute o torneio.
- Já o vi jogar muitas vezes. O Neymar é um jogador que marcou toda a minha infância. É o meu ídolo, e ficarei eternamente grato a ele. É um jogador pelo qual vale a pena pagar o ingresso. Quero agradecer-lhe por tudo o que deu ao futebol. Espero que ele possa estar na Copa do Mundo — afirmou Yamal.
Para além do gosto pelo futebol brasileiro, Lamine também nutre uma paixão por músicas nacionais, especialmente funks que viralizam na rede social TikTok. O jogador da seleção espanhola já comemorou com diversas coreografias presentes na plataforma e compartilhou com os fãs.
➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!
— Sempre que vejo TikTok, tem música brasileira. Eu e o Nico também escutamos muito. Nós gostamos muito. Por isso sempre posto nos stories — revelou o jogador.
Durante a Eurocopa de 2024, vencida pela Espanha contra a Inglaterra, Lamine comemorou com o companheiro Nico Williams em algumas ocasiões com as famosas dancinhas. Uma das canções compartilhadas pelo craque foi a "Eu quero tchu", de João Lucas e Marcelo.
🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias