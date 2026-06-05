Seleção da vida real #4: 'bebê de Messi', Yamal é fã de Neymar e de música brasileira

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Lamine Yamal é um dos principais nomes do futebol mundial na atualidade e será o jogador responsável por liderar a Espanha em sua primeira disputa de Copa do Mundo na carreira. Apesar de ter apenas 18 anos, o camisa 10 do Barcelona, que tem como principal ídolo Neymar Júnior, coleciona gols, assistências e títulos pelo clube e pela seleção nacional.

continua após a publicidade

O ponta-direita, que deve disputar apenas o terceiro jogo da fase de grupos do Mundial por conta de uma lesão, buscará o bicampeonato para o seu país após a solitária conquista em 2010. Mas, para além dos feitos impressionantes dentro dos campos, mesmo com pouca idade, o craque possui histórias interessantes em sua curta trajetória até aqui. Para aumentar ainda mais a expectativa para a Copa do Mundo, o Lance! preparou um perfil com o que Lamine Yamal vive fora das quatro linhas.

Família e origens de Lamine

Filho de pais africanos, Lamine Yamal nasceu na Espanha, em um bairro conhecido pelo alto número de imigrantes chamado de Rocafonda, em Mataró. A cidade, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância de Barcelona, tem como código postal o número 304, presente em diversas comemorações do craque como uma forma de homenagem às suas origens.

continua após a publicidade

Mounir Nasroui, pai do jogador, nasceu no Marrocos, e a sua mãe, Sheila Ebana, é da Guiné-Equatorial. Já o seu irmão, que virou um símbolo nas comemorações de títulos do Barcelona, se chama Keyne. A família de Lamine segue muitos dos costumes de seus países de origem, e uma das comidas preferidas do jogador é arroz com molho de amendoim, comida típica da terra natal de sua mãe.

➡️ Seleção da vida real #2: 'Carioca', Arrascaeta ama cavalos e é dono de confeitaria

Mounir é muitas vezes responsável por gerar polêmicas sobre a carreira do filho, como quando criticou a premiação da Bola de Ouro para Dembélé e o segundo lugar de Yamal. Além disso, já se envolveu em polêmicas de cunho político semanas após a estreia do filho no elenco profissional do time da Catalunha. Para defender o seu bairro e a nacionalidade marroquina, atacou uma tenda do partido espanhol de extrema-direita, VOX, e os chamou de racistas. Após o ocorrido, precisou ser retirado do local pela polícia.

continua após a publicidade

Lamine Yamal junto de seu pai e avó paterna (Foto: hustle_hard_304/Instagram)<br>

Batizado por Messi

Em dezembro de 2007, em uma ação de marketing, Lamine Yamal, que tinha apenas seis meses de idade, foi fotografado por Joan Monfort junto a Lionel Messi. Em uma das fotos, o maior ídolo da história do Barcelona aparece banhando o jovem espanhol e, na outra, aparece ao lado de Sheila Ebana cuidando do bebê em uma das imagens que se tornaram mais icônicas na história do esporte.

Segundo o fotógrafo, ele não lembrava daquela foto e só revisitou o momento quando a imagem passou a viralizar nas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Eu só lembrei dessa foto semana passada. Um amigo me mandou uma mensagem e perguntou se era minha. Disse que sim, mas não reconheceu o bebê. Perguntei quem era, ele disse: "É o Lamine Yamal" — disse Joan Monfort.

A ação de marketing que produziu a foto aconteceu em uma parceria entre o Barcelona e a Unicef para um calendário beneficente do jornal SPORT. Lamine Yamal foi escolhido após um sorteio com crianças da cidade.

Messi cuidando de Lamine Yamal aos seis meses de idade (Foto: Reprodução)

Relacionamentos de Lamine Yamal

Lamine Yamal também traz os holofotes para si quando se trata de relacionamentos. O camisa 10 esteve junto da cantora Nicki Nicole de julho até o final de outubro de 2025, quando terminaram sob rumores de infidelidade do jogador. Segundo ele, isso nunca aconteceu e o término com a artista argentina foi feito em paz e comum acordo.

A informação do término à época foi confidenciada ao jornalista Javi Hoyos, que deu a notícia em primeira mão.

➡️ Seleção da vida real #3: o pai, poliglota e empresário Kevin De Bruyne

— Não estamos juntos. Não foi por nenhuma traição. Simplesmente, estamos separados. Tudo que está sendo divulgado não tem relação com nossa relação — comentou o atleta, encerrando quaisquer dúvidas e boatos sobre o relacionamento dos jovens.

Desde o início, O namoro de Yamal e Nicki dois gerou muita repercussão e sempre esteve em alta. Entre rumor de affair e uma suposta desaprovação por parte da família do jogador, Lamine homenageou a então namorada em mais de uma comemoração de gol. Nascida em Rosário, na Argentina, Nicole ganhou fama com o seu R&B contemporâneo mesclado ao reggaeton que a rendeu oito indicações ao Grammy, apesar de nunca ter levado o famoso prêmio para casa.

Lamine Yamal e Nicki Nicole terminaram o relacionamento em 2025(Foto: Reprodução/Instagram)

Quase um ano após o início da história com Nicki, Lamine Yamal voltou a ser alvo dos sites de fofoca, por aparecer com Inés García em imagens que flagraram momentos a sós na Catalunha e Grécia. O jogador tornou o relacionamento oficial ao aparecer acompanhado no evento de comemoração do título espanhol feito pelo Barcelona.

A espanhola, nascida em Sevilha, é influenciadora e tem apenas 20 anos, dois a mais do que o atleta. Em suas redes sociais, compartilha conteúdos voltados para a moda e a sua rotina pessoal.

Yamal foi acompanhado de Inés García a um evento do Barcelona (Foto: Marc Graupera/FC Barcelona)

Paixão por música brasileira e Neymar

Revelado em La Masia, base do Barcelona, Lamine Yamal nunca escondeu a sua paixão pela música, futebol brasileiro e, especialmente, por Neymar. O jovem já admitiu em diversas ocasiões que o camisa 10 do Santos é a sua maior inspiração dentro de campo, mesmo herdando a lendária camisa de Lionel Messi.

Segundo o jogador, o argentino sempre foi o melhor, mas o jeito do ex-camisa 11 do Barcelona sempre lhe chamou a atenção.

— Ele (Neymar) era o cara que eu admirava, assistia a todos os vídeos. Claro que Messi, para mim, sempre foi o melhor, mas eu amava o jeito que o Neymar jogava, tudo que ele era — disse Lamine em entrevista à La Liga.

➡️ Seleção da vida real #1: o investidor, esquiador e filantropo Manuel Neuer

Com a Copa do Mundo se aproximando e Neymar já convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira, Yamal falou, antes da divulgação dos 26 nomes, do desejo de que o craque brasileiro dispute o torneio.

- Já o vi jogar muitas vezes. O Neymar é um jogador que marcou toda a minha infância. É o meu ídolo, e ficarei eternamente grato a ele. É um jogador pelo qual vale a pena pagar o ingresso. Quero agradecer-lhe por tudo o que deu ao futebol. Espero que ele possa estar na Copa do Mundo — afirmou Yamal.

Lamine Yamal e Neymar já curtiram férias juntos no Brasil (Foto: Reprodução/neymajr/Instagram)

Para além do gosto pelo futebol brasileiro, Lamine também nutre uma paixão por músicas nacionais, especialmente funks que viralizam na rede social TikTok. O jogador da seleção espanhola já comemorou com diversas coreografias presentes na plataforma e compartilhou com os fãs.

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

— Sempre que vejo TikTok, tem música brasileira. Eu e o Nico também escutamos muito. Nós gostamos muito. Por isso sempre posto nos stories — revelou o jogador.

Durante a Eurocopa de 2024, vencida pela Espanha contra a Inglaterra, Lamine comemorou com o companheiro Nico Williams em algumas ocasiões com as famosas dancinhas. Uma das canções compartilhadas pelo craque foi a "Eu quero tchu", de João Lucas e Marcelo.

Yamal e Nico Williams foram campeões da Euro pela Espanha em 2024 (Foto: JAVIER SORIANO/AFP)

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável