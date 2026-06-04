MORRISTOWN, NJ (EUA) — A CBF confirmou nesta quinta-feira a informação antecipada pelo Lance! de que Neymar não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para Cleveland, onde a equipe enfrenta o Egito, no sábado (6), em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Em recuperação de uma lesão grau 2 na panturrilha, o atacante permanecerá em Nova Jersey para dar sequência ao tratamento fisioterápico e intensificar o trabalho de recuperação física.

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A decisão segue uma lógica já defendida internamente pela comissão técnica. Como Neymar não tem condições de atuar na partida e a Seleção não realizará qualquer atividade de treinamento em Cleveland, a viagem representaria apenas um desgaste adicional para o camisa 10. O deslocamento entre Nova Jersey e a cidade do amistoso tem duração aproximada de uma hora e meia em cada trecho.

A programação da equipe reforça a medida. O Brasil ainda realizará dois treinamentos antes do amistoso contra o Egito. O primeiro acontece nesta quinta-feira, enquanto a última atividade está marcada para a manhã de sexta-feira, em Basking Ridge, local escolhido como base durante a Copa do Mundo. No início da noite, a delegação embarca para Cleveland.

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Após a partida contra os egípcios, os jogadores retornarão imediatamente para Nova Jersey, onde seguirão a preparação para a estreia diante do Marrocos, marcada para o dia 13 de junho. No domingo (7), os atletas terão algumas horas de folga com os seus familiares.

Enquanto os companheiros vão encarar o Egito, Neymar seguirá focado exclusivamente na recuperação. A CBF informou que o atacante permanecerá em Nova Jersey realizando sessões de fisioterapia e ampliando a carga dos trabalhos físicos, etapas consideradas fundamentais para que ele retorne aos gramados dentro do prazo inicialmente previsto pelo departamento médico.

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A expectativa é que o jogador apresente uma evolução importante já nos próximos dias. Neymar deve iniciar atividades no campo a partir de segunda-feira (8). Em um primeiro momento, os trabalhos serão voltados para a parte física, mas a ida ao gramado representará mais um avanço no processo de recuperação.

Na quinta-feira, o camisa 10 esteve normalmente no centro de treinamento da Seleção e realizou exercícios na academia e também na piscina, seguindo o cronograma traçado pelos profissionais responsáveis pela sua recuperação.

O atacante foi submetido a uma ressonância magnética no dia 27 de maio, em Teresópolis, e o Lance! teve acesso a imagens do local, e jogador cabisbaixo após receber o resultado do exame. Um dia depois, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou que o período estimado para recuperação da lesão seria de duas a três semanas.

Caso a resposta ao tratamento siga dentro do esperado, Neymar poderá ficar à disposição da comissão técnica ainda durante a fase de grupos. O cenário mais provável é que o atacante esteja apto para a segunda rodada, diante do Haiti, na Filadélfia. Até lá, o foco da Seleção é evitar qualquer risco desnecessário e garantir que o principal nome da equipe chegue em plenas condições para a sequência da Copa do Mundo.

CBF confirma: Neymar está fora da viagem a Cleveland (Foto: Carlos Santtos /Fotoarena/Folhapress)

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