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Endrick e Ancelotti, 'As Branquelas', 'Kylian Ditador'… Os memes da Copa

Veja também as brincadeiras feitas com Endrick, Vini Jr e mais

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
21/07/2026 06:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim. O Mundial foi marcado, principalmente, por grandes e emocionantes despedidas, reservando aos fãs de futebol emoções indescritíveis. Além disso, como sempre, os memes durante a competição tomaram conta da internet, e agora você confere os melhores com o Lance!.

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    O irmão de Lamine Yamal, Keyne Yamal, fez sucesso durante a Copa do Mundo. Não só pelo fato de ser irmão de um dos campeões do mundo e craques da competição, mas por sua espontaneidade e fofura, especialmente em momentos onde interage com seu irmão.

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    Keyne, irmão de Yamal

    Mbappé ditador

    Kylian Mbappé, artilheiro da Copa do Mundo e craque da França, não escapou dos memes nas redes sociais. O atleta foi chamado, em tom humorístico, de "Ditador", por parecer "mandar" na seleção francesa. A brincadeira já rolava nas redes sociais antes da Copa do Mundo, por conta dos boatos de desavenças dentro do vestiário do Real Madrid.

    As branquelas: Haaland e Vini Jr

    Craque da Seleção Brasileira, Vinícius Jr, também foi alvo de memes nas redes sociais, ao lado de Erling Haaland, da Noruega. Os dois foram comparados com personagens do filme "As Branquelas". Na publicação, Haaland marcou Vini Jr e comentou: Precisamos recriar isso. A interação entre os dois ocorreu antes da partida entre Brasil e Noruega, quando a Seleção foi eliminada do Mundial.

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    Haaland e Vini Jr protagonizaram, durante a Copa do Mundo, um meme (Foto: Reprodução)
    Haaland e Vini Jr protagonizaram, durante a Copa do Mundo, um meme (Foto: Reprodução)

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    Endrick e Ancelotti

    Seguindo na linha da Canarinho, na primeira partida da Seleção Brasileira, contra Marrocos, Endrick ficou no banco, por decisão de Ancelotti. O atacante nem mesmo entrou em campo, o que relembrou os tempos em que o jogador era treinado pelo italiano no Real Madrid, onde diziam que Ancelotti não gostava dele.

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    A situação também gerou diversos memes nas redes sociais, mas, em coletiva, Endrick disse que tem uma relação muito boa com o treinado da Seleção, e que ficou muito feliz por poder trabalhar com ele novamente.

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    Inglês de Wilton Pereira Sampaio

    Na estreia da Copa do Mundo, no dia 11 de junho, na partida entre México e África do Sul, Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro, apitou o jogo. No entanto, em um momento onde teve que explicar a expulsão de um atleta sul-africano, acabou se atrapalhando ao falar inglês, gerando risadas e memes.

    Espanha bicampeã

    A Copa do Mundo acabou, sem zebras, como era o esperado. Na final entre Espanha e Argentina, os espanhóis venceram por 1 a 0 e se tornaram bicampeões do mundo. A seleção espanhola, inclusive, será uma das anfitriãs do próximo mundial, que será disputado em 3 (ou 6) países. São eles a Espanha, Portugal e Marrocos.

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    No entanto, 2030 marca o centenário da competição, e Uruguai (que sediou e venceu a primeira Copa), Argentina e Paraguai receberão partidas "comemorativas".

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