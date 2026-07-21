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Nico Williams escolhe funk brasileiro em festa do título e viraliza; veja

Com o triunfo diante da Argentina, a Espanha consagrou-se bicampeã mundial

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
21/07/2026 10:07
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Atitude de Nico Williams em celebração do título viraliza (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Atitude de Nico Williams em celebração do título viraliza (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

A conquista da Copa do Mundo pela Espanha também ficou marcada por Nico Williams, com um momento inusitado fora das quatro linhas. Durante a festa do título, realizada na Plaza de Cibeles, em Madrid, o jogador chamou a atenção ao escolher um funk brasileiro para fazer sua entrada no palco.

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    • Fã declarado da cultura brasileira, o atacante de 24 anos surgiu ao som de uma música de MC GW, e ainda animou os torcedores ao reproduzir o famoso "passinho do Jamal", dança que viralizou no Brasil e em diversos países.

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    Entrada de Nico Williams com funk em festa do título

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    Cada jogador escolheu uma música para entrar no palco, no entanto, a escolha de Nico Williams por um funk brasileiro acabou se destacando entre os presentes e rapidamente repercutiu nas redes sociais. O atacante não iniciou nenhuma partida como titular por causa do problema físico e foi utilizado apenas nos minutos finais dos confrontos. Ainda assim, conseguiu ser decisivo em momentos importantes da competição.

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    Na prorrogação, Nico Willians deu a assistência para Ferran Torres marcar o gol que confirmou a vitória espanhola e garantiu o primeiro título mundial da história da seleção. A campanha da Espanha começou com a liderança do Grupo H. Na fase de grupos, a equipe empatou sem gols com Cabo Verde na estreia, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e venceu o Uruguai por 1 a 0 para avançar na primeira colocação.

    No mata-mata, os espanhóis eliminaram a Áustria por 3 a 0 nos 16 avos de final. Em seguida, venceram Portugal por 1 a 0 nas oitavas de final, com um gol marcado nos acréscimos. Nas quartas, derrotaram a Bélgica por 2 a 1, também com um gol nos minutos finais. Na semifinal, superaram a França por 2 a 0 e, na decisão, venceram a Argentina na prorrogação para conquistar a inédita Copa do Mundo.

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    Nico Williams teve participação direta no gol da vitória contra Argentina (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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