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Delegação da Argentina é recebida com festa após vice na Copa do Mundo

Delegação é recebida com festa no aeroporto

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 22:39
Atualizado há 23 minutos
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Lionel Scaloni, jogadores e membros da comissão técnica da Argentina acenam para torcedores a bordo de um ônibus aberto
Lionel Scaloni, jogadores e membros da comissão técnica da Argentina acenam para torcedores a bordo de um ônibus aberto (Foto: Tomas Cuesta/AFP)

A seleção argentina desembarcou em Buenos Aires na noite desta segunda-feira (20) após o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026. Recebida com muita festa, a delegação chegou no Aeroporto Internacional de Ezeiza por volta das 19h, em voo direto de Nova York. Os argentinos foram recebidos com um tapete vermelho e com a presença da Orquestra do Regimento de Granadeiros a Cavalo.

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    Entretanto, parte do elenco não acompanhou o grupo no voo de volta. Lionel Messi foi uma das ausências. O jogador permaneceu nos Estados Unidos. Ele seguirá para Miami, cidade onde mora desde sua chegada à MLS.

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    Delegação da seleção argentina é recebida com festa pela torcida em Buenos Aires
    Delegação da seleção argentina é recebida com festa pela torcida em Buenos Aires (Foto: Luis Robayo/AFP)

    Além de Messi, outros jogadores também não viajaram com a delegação argentina. De acordo com informações divulgadas pela AFARodrigo De PaulEnzo FernándezJulián ÁlvarezGiuliano SimeoneGerónimo RulliNico PazNahuel Molina Lautaro Martínez seguiram diretamente para seus compromissos pessoais, entre o retorno aos clubes e o início do período de férias.

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