Delegação da Argentina é recebida com festa após vice na Copa do Mundo
Delegação é recebida com festa no aeroporto
A seleção argentina desembarcou em Buenos Aires na noite desta segunda-feira (20) após o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026. Recebida com muita festa, a delegação chegou no Aeroporto Internacional de Ezeiza por volta das 19h, em voo direto de Nova York. Os argentinos foram recebidos com um tapete vermelho e com a presença da Orquestra do Regimento de Granadeiros a Cavalo.
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Entretanto, parte do elenco não acompanhou o grupo no voo de volta. Lionel Messi foi uma das ausências. O jogador permaneceu nos Estados Unidos. Ele seguirá para Miami, cidade onde mora desde sua chegada à MLS.
Além de Messi, outros jogadores também não viajaram com a delegação argentina. De acordo com informações divulgadas pela AFA, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina e Lautaro Martínez seguiram diretamente para seus compromissos pessoais, entre o retorno aos clubes e o início do período de férias.
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