O empate por 1 a 1 entre São Paulo e o Botafogo gerou fortes reações nas redes sociais, especialmente de um ex-jogador do Tricolor paulista, França que publicou uma análise repleta de ironias e críticas ao desempenho da equipe após a partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Logo no início do vídeo, França ironizou o desempenho defensivo da equipe e até a atuação do goleiro Rafael.

— Goleiro Rafael jogou muito no primeiro tempo porque não foi nenhuma bola perigosa para ele. E a que foi, ele errou a mão lá em cima. Se vai dentro do gol, é gol — disparou.

O ex-atleta também comentou sobre o sistema defensivo do São Paulo e fez críticas indiretas a dupla de zaga titular.

— A zaga mostrou no primeiro tempo que a gente não precisa de Arboleda nem de Dória. Parabéns — afirmou em tom irônico.

Entre os principais alvos das críticas esteve Ferreirinha. Segundo França, o atacante mudou a postura após o bom momento recente e passou a exagerar nas jogadas individuais.

continua após a publicidade

➡️Torcedores apontam dificuldade em São Paulo x Botafogo: 'Não funciona'

— Ferreirinha acha que é craque. Depois que fez hat-trick, agora quer dar aquela tiradinha no canto. Tem companheiros mais posicionados, mas ele sempre quer essa jogadinha — criticou.

Já Calleri foi cobrado por sair muito da área durante o jogo.

— Calleri está saindo muito da área. Você é o nosso 9. As bolas estão passando na frente da pequena área e você não está colocando para dentro — comentou.

continua após a publicidade

Outro que recebeu críticas foi Tápia, citado de maneira bastante irônica pelo ex-jogador.

— Tápia, só com misericórdia. Primeira bola que pegou quase dá duas contusões numa perna só — disse.

Além das atuações individuais, também apontou uma queda física recorrente do São Paulo durante as partidas, algo que, segundo ele, voltou a aparecer contra o Botafogo.

➡️Torcedores do São Paulo apontam culpado em empate contra o Botafogo: 'Limitado'

— A gente sabia que isso ia acontecer. Vocês já conhecem o time do São Paulo. Sempre cai de produção fisicamente no segundo tempo. Não consegue segurar uma partida de 1 a 0 — analisou.

Confira o vídeo:

Como foi a partida?

Texto de: Rafaela Cardoso.

Sob forte chuva e gramado encharcado no Morumbis, São Paulo e Botafogo entraram em campo. E não demorou para que os donos da casa mostrassem seu cartão de visita. Aos 3 minutos, Artur carregou a bola pela intermediária, tabelou com Luciano e bateu de fora da área. A bola quicou no gramado molhado e atrapalhou Neto, que espalmou, mas Luciano estava lá para empurrar para dentro do gol. O Tricolor ainda teve chances de ampliar, mas pecava nas finalizações, enquanto o Botafogo tinha dificuldade na criação e só foi acordar no final da primeira etapa, quando Vitinho e Arthur Cabral arriscaram, sem sucesso. O time da casa ainda perdeu Luciano e Sabino, lesionados.

➡️ Vídeo: São Paulo perde dois jogadores por lesão no primeiro tempo; Luciano é baixa contra o Remo

SP - SAO PAULO - 23/05/2026 - BRASILEIRO A 2026, SAO PAULO X BOTAFOGO - Sabino jogador do Sao Paulo durante partida contra o Botafogo no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

O Glorioso tentava, mas seguia pecando na criação e também nas finalizações. Prova disso foram os gols anulados por impedimento. O primeiro, com Arthur Cabral, aos 8 minutos, em lance em que por pouco o posicionamento não foi na mesma linha. Na segunda vez, aos 26, Santi Rodríguez cruzou, Arthur Cabral escorou de cabeça e Barrera saiu sozinho para marcar, mas, de novo, não valeu. O São Paulo quase ampliou na sequência, quando Tapia recebeu passe açucarado de Calleri, mas mandou para fora. No final, aos 44, foi premiado com as tentativas, quando Marçal aproveitou cobrança de escanteio, cabeceou na primeira trave, e Rafael afastou de soco. Na sobra, Barrera dominou na intermediária e marcou um golaço.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🤑 Aposte em gols no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.