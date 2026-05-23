O empate por 1 a 1 entre São Paulo e Botafogo, neste sábado (23), no MorumBIS, colocou uma pressão sobre o técnico Dorival Júnior. Após mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, torcedores foram às redes sociais para criticar o estilo de jogo da equipe.

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➡️ Vídeo: São Paulo perde dois jogadores por lesão no primeiro tempo; Luciano é baixa contra o Remo

O São Paulo abriu o placar logo no início, com Luciano, aproveitando rebote após chute de Artur em um gramado completamente encharcado pela forte chuva na capital paulista. Apesar do bom começo, o time voltou a apresentar dificuldades ofensivas ao longo da partida e sofreu o empate nos minutos finais, em golaço de Barrera.

Parte da torcida também criticou diretamente o desempenho recente do treinador, que ainda não venceu desde seu retorno ao clube. Internautas relembraram a sequência negativa do clube paulista e cobraram mais da equipe.

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➡️Veja gols em São Paulo x Botafogo: Luciano abre o placar e Barrera empata

Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Texto de: Rafaela Cardoso.

Sob forte chuva e gramado encharcado no Morumbis, São Paulo e Botafogo entraram em campo. E não demorou para que os donos da casa mostrassem seu cartão de visita. Aos 3 minutos, Artur carregou a bola pela intermediária, tabelou com Luciano e bateu de fora da área. A bola quicou no gramado molhado e atrapalhou Neto, que espalmou, mas Luciano estava lá para empurrar para dentro do gol. O Tricolor ainda teve chances de ampliar, mas pecava nas finalizações, enquanto o Botafogo tinha dificuldade na criação e só foi acordar no final da primeira etapa, quando Vitinho e Arthur Cabral arriscaram, sem sucesso. O time da casa ainda perdeu Luciano e Sabino, lesionados.

➡️Torcedores apontam dificuldade em São Paulo x Botafogo: 'Não funciona'

SP - SAO PAULO - 23/05/2026 - BRASILEIRO A 2026, SAO PAULO X BOTAFOGO - Sabino jogador do Sao Paulo durante partida contra o Botafogo no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

O Glorioso tentava, mas seguia pecando na criação e também nas finalizações. Prova disso foram os gols anulados por impedimento. O primeiro, com Arthur Cabral, aos 8 minutos, em lance em que por pouco o posicionamento não foi na mesma linha. Na segunda vez, aos 26, Santi Rodríguez cruzou, Arthur Cabral escorou de cabeça e Barrera saiu sozinho para marcar, mas, de novo, não valeu. O São Paulo quase ampliou na sequência, quando Tapia recebeu passe açucarado de Calleri, mas mandou para fora. No final, aos 44, foi premiado com as tentativas, quando Marçal aproveitou cobrança de escanteio, cabeceou na primeira trave, e Rafael afastou de soco. Na sobra, Barrera dominou na intermediária e marcou um golaço.

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