Quais jogadores do Brasileirão ainda estão na Copa? Quem voltou?
Brasileirão segue com 19 jogadores representando suas seleções no Mundial
O Campeonato Brasileiro segue muito bem representado na Copa do Mundo de 2026. Ao todo, 32 jogadores de clubes brasileiros defenderam seis seleções diferentes no torneio. Após o fim da segunda fase, 13 deles já foram eliminados e se despediram do Mundial, enquanto 19 seguem na disputa pelo título.
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Eliminados da Copa
Os primeiros representantes do Brasileirão a dar adeus ao Mundial foram os jogadores da seleção do Uruguai. A Celeste caiu ainda na fase de grupos, encerrando a participação de sete atletas que atuam no futebol brasileiro: Arrascaeta (Flamengo), Canobbio (Fluminense), De La Cruz (Flamengo), Emiliano Martínez (Palmeiras), Piquerez (Palmeiras), Rochet (Internacional) e Varela (Flamengo).
Na segunda fase, outras duas seleções com representantes do Brasileirão também foram eliminadas. A Holanda, de Memphis Depay (Corinthians) caiu nos pênaltis para o Marrocos. Já o Equador foi derrotado pelo México. Com isso, mais cinco jogadores retornam aos seus clubes: Alan Franco (Atlético-MG), Alan Minda (Atlético-MG), Preciado (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo) e Félix Torres (Internacional).
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Seguem vivos no Mundial
Dezenove jogadores que atuam no futebol brasileiro continuam na disputa da Copa do Mundo. A maior surpresa até aqui é o Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis e garantiu vaga nas oitavas de final. A seleção paraguaia conta com sete atletas do Brasileirão: Balbuena (Grêmio), Bobadilla (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Isidro Pitta (Bragantino), Junior Alonso (Atlético-MG), Maurício (Palmeiras) e Ramón Sosa (Palmeiras).
Outra seleção classificada é a Colômbia, que eliminou Gana e mantém quatro representantes de clubes brasileiros na competição: Andrés Gómez (Vasco), Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo) e Juan Portilla (Athletico-PR). A Argentina também segue viva após eliminar Cabo Verde na prorrogação e continua representada por Flaco López (Palmeiras).
Além deles, sete jogadores do futebol brasileiro defendem a Seleção Brasileira, que avançou ao derrotar o Japão e segue em busca do hexacampeonato: Weverton (Grêmio), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo) e Neymar (Santos).
Jogos das seleções na Copa com atletas do Brasileirão
Paraguai x França
- Sábado (4), às 18h (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos
Brasil x Noruega
- Domingo (5), às 17h (de Brasília) - MetLife Stadium, Nova Jersey, Estados Unidos
Argentina x Egito
- Terça-feira (7), às 13h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos
Suíça x Colômbia
- Terça-feira (7), às 17h (de Brasília) - BC Place, Vancouver, Canadá
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