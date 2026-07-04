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Quais jogadores do Brasileirão ainda estão na Copa? Quem voltou?

Brasileirão segue com 19 jogadores representando suas seleções no Mundial

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
04/07/2026 12:31
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Paraguai enfrentará a França hoje (4) (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Gustavo Gomez, Paraguai (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
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O Campeonato Brasileiro segue muito bem representado na Copa do Mundo de 2026. Ao todo, 32 jogadores de clubes brasileiros defenderam seis seleções diferentes no torneio. Após o fim da segunda fase, 13 deles já foram eliminados e se despediram do Mundial, enquanto 19 seguem na disputa pelo título.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Campeonato Brasileiro segue muito bem representado na Copa do Mundo de 2026. Ao todo, 32 jogadores de clubes brasileiros defenderam seis seleções diferentes no torneio. Após o fim da segunda fase, 13 deles já foram eliminados e se despediram do Mundial, enquanto 19 seguem na disputa pelo título.

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    Os primeiros representantes do Brasileirão a dar adeus ao Mundial foram os jogadores da seleção do Uruguai. A Celeste caiu ainda na fase de grupos, encerrando a participação de sete atletas que atuam no futebol brasileiro: Arrascaeta (Flamengo), Canobbio (Fluminense), De La Cruz (Flamengo), Emiliano Martínez (Palmeiras), Piquerez (Palmeiras), Rochet (Internacional) e Varela (Flamengo).

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    Na segunda fase, outras duas seleções com representantes do Brasileirão também foram eliminadas. A Holanda, de Memphis Depay (Corinthians) caiu nos pênaltis para o Marrocos. Já o Equador foi derrotado pelo México. Com isso, mais cinco jogadores retornam aos seus clubes: Alan Franco (Atlético-MG), Alan Minda (Atlético-MG), Preciado (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo) e Félix Torres (Internacional).

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    • Seguem vivos no Mundial

    Dezenove jogadores que atuam no futebol brasileiro continuam na disputa da Copa do Mundo. A maior surpresa até aqui é o Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis e garantiu vaga nas oitavas de final. A seleção paraguaia conta com sete atletas do Brasileirão: Balbuena (Grêmio), Bobadilla (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Isidro Pitta (Bragantino), Junior Alonso (Atlético-MG), Maurício (Palmeiras) e Ramón Sosa (Palmeiras).

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    Outra seleção classificada é a Colômbia, que eliminou Gana e mantém quatro representantes de clubes brasileiros na competição: Andrés Gómez (Vasco), Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo) e Juan Portilla (Athletico-PR). A Argentina também segue viva após eliminar Cabo Verde na prorrogação e continua representada por Flaco López (Palmeiras).

    Além deles, sete jogadores do futebol brasileiro defendem a Seleção Brasileira, que avançou ao derrotar o Japão e segue em busca do hexacampeonato: Weverton (Grêmio), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo) e Neymar (Santos).

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    Jhon Arias comemora gol pela Colômbia na Copa do Mundo
    Jhon Arias (Foto: Foto por JUAN MABROMATA / AFP)

    Jogos das seleções na Copa com atletas do Brasileirão

    Paraguai x França

    1. Sábado (4), às 18h (de Brasília) - Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos

    Brasil x Noruega

    • Domingo (5), às 17h (de Brasília) - MetLife Stadium, Nova Jersey, Estados Unidos

    Argentina x Egito

    • Terça-feira (7), às 13h (de Brasília) - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Estados Unidos

    Suíça x Colômbia

    • Terça-feira (7), às 17h (de Brasília) - BC Place, Vancouver, Canadá
    Seleção sul-americana derrotou a Alemanha nas 16avos de final (Foto: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)
    Gustavo Gomez e Maurício (Foto: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

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